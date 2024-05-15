ВС РФ ударили по объектам ВСУ в Николаеве

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Российские военные ударили по нескольким объектам ВСУ в Николаеве. Об этом координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил в беседе с РИА Новости.
В результате российских ударов были поражены склад горюче-смазочных материалов, стоянка украинских бронеавтомобилей, а также цех по производству деталей ракет.
Также подолье сообщает, что после обстрела порядка 40 раненых украинских военных увезли в бывший санаторий в Дубках.
Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко призвал проанализировать работу главкома ВСУ Александра Сырского по организации обороны в Харьковской области на фоне успешного наступления российских войск.
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Также подолье сообщает, что после обстрела порядка 40 раненых украинских военных увезли в бывший санаторий в Дубках.
Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко призвал проанализировать работу главкома ВСУ Александра Сырского по организации обороны в Харьковской области на фоне успешного наступления российских войск.
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Анастасия Чинкова