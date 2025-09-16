Украинские военные еженедельно просят Россию о безопасной сдаче в плен
Военнослужащие ВСУ на запорожском и херсонском направлениях все чаще изъявляют желание сложить оружие. Об этом сообщает ТАСС.
По данным российских силовых структур, украинские солдаты регулярно обращаются к ВС РФ с просьбой о создании специальных коридоров для безопасной сдачи в плен. Основной причиной, препятствующей этому, являются атаки дронов ВСУ.
Подобные обращения поступают примерно раз в неделю, уточняет агентство. Инициатива исходит в основном от рядового состава обычных бригад, а не подразделений элитного уровня.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
