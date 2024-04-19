Стало известно об ожиданиях жителей Харьковской области от России

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Жители Харьковской области ждут полного перехода территории региона под контроль России, пишет РИА Новости.
Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.
Как отметил Ганчев, такие вопросы регулярно поступают от местных жителей. В обращениях люди утверждают, что у России больше информации по специальной военной операции, добавил он.
Как ранее сообщал Ганчев, из-за активной переброски боевиков ВСУ в Харьковскую область у властей Украины возникла проблема с их расселением. Для этого они объявили принудительную эвакуацию из некоторых населенных пунктов.
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Как отметил Ганчев, такие вопросы регулярно поступают от местных жителей. В обращениях люди утверждают, что у России больше информации по специальной военной операции, добавил он.
«Люди уже хотят возвращаться домой», — подчеркнул Ганчев.
Как ранее сообщал Ганчев, из-за активной переброски боевиков ВСУ в Харьковскую область у властей Украины возникла проблема с их расселением. Для этого они объявили принудительную эвакуацию из некоторых населенных пунктов.
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Алёна Самарева