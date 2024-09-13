Фото: Минобороны РФ
Командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России генерал-майор Апты Алаудинов заявил о продвижении российских войск на кременском направлении в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
По словам Алаудинова, спецназ «Ахмат», а точнее группа «Шрама», активно действует на этом участке фронта. Недавно украинские военные провели ротацию, что дало возможность российским силам успешно атаковать позиции противника.
11 сентября он также сообщил об освобождении десяти населенных пунктов в Курской области, однако подробности о названиях этих мест пока не раскрыты.
Напомним, США намерены предоставить Украине всё необходимое для её самозащиты и восстановления территориальной целостности. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопросы о возможных ударах ВСУ вглубь российской территории с использованием американского оружия.
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«Наши ребята использовали этот момент и захватили шесть опорных пунктов, продвинувшись почти на полкилометра. Это значительные успехи», — отметил Алаудинов.
11 сентября он также сообщил об освобождении десяти населенных пунктов в Курской области, однако подробности о названиях этих мест пока не раскрыты.
Напомним, США намерены предоставить Украине всё необходимое для её самозащиты и восстановления территориальной целостности. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопросы о возможных ударах ВСУ вглубь российской территории с использованием американского оружия.
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Елена Перлова