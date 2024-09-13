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Алаудинов рассказал о продвижении России в ЛНР

Командир «Ахмата» Алаудинов: ВС РФ продвинулись на кременском направлении
13 сентября 2024, 02:25
Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России генерал-майор Апты Алаудинов заявил о продвижении российских войск на кременском направлении в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
По словам Алаудинова, спецназ «Ахмат», а точнее группа «Шрама», активно действует на этом участке фронта. Недавно украинские военные провели ротацию, что дало возможность российским силам успешно атаковать позиции противника.

«Наши ребята использовали этот момент и захватили шесть опорных пунктов, продвинувшись почти на полкилометра. Это значительные успехи», — отметил Алаудинов.


11 сентября он также сообщил об освобождении десяти населенных пунктов в Курской области, однако подробности о названиях этих мест пока не раскрыты.

Напомним, США намерены предоставить Украине всё необходимое для её самозащиты и восстановления территориальной целостности. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопросы о возможных ударах ВСУ вглубь российской территории с использованием американского оружия.

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ВОЗ бьет тревогу: психические расстройства на Украине угрожают почти 10 млн человек
ВОЗ: на Украине около 10 млн человек могут страдать психическими расстройствами
13 сентября 2024, 02:46

Фото: istock/Pawel Kacperek

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на Украине около десяти миллионов человек находятся под угрозой психических расстройств. Об этом сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клюге, передает «Страна.ua».
На пресс-конференции в Киеве Клюге выразил беспокойство по поводу предстоящей зимы и её потенциального влияния на психическое здоровье населения.

«Одна из наших главных забот относительно зимнего периода — это риск увеличения количества проблем с психическим здоровьем. По нашим оценкам, почти десять миллионов человек в Украине имеют риск психических расстройств, от легких до тяжелых», — отметил он.
Клюге подчеркнул, что последствия длительного конфликта усугубляют ситуацию, и вызовы в сфере психического здоровья только растут.

В июне прошлого года Майк Райан, директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, отметил, что организация активно поддерживает контролируемые Украиной территории, считая Киев жертвой конфликта.

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В шести областях Украины объявлена воздушная тревога
В Сумской и еще пяти областях Украины звучит воздушная тревога
13 сентября 2024, 00:31

Фото: istock/anutr tosirikul

В Сумской, Николаевской, Харьковской, Кировоградской, Черкасской и Винницкой областях Украины, а также на подконтрольных ВСУ территориях Херсонской области объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.
Тревога впервые прозвучала в Сумской области в 20:49 по московскому времени, затем с 21:41 мск тревога распространилась на другие регионы.

Напомним, что удары по украинской инфраструктуре начались в октябре 2022 года после атаки на Крымский мост, за которой, по данным российских властей, стояли украинские спецслужбы. С тех пор воздушные тревоги в Украине объявляются ежедневно. Представители Кремля подчеркивали, что российские войска не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

Ранее США заявили, что намерены предоставить Украине все необходимое для её самозащиты и восстановления территориальной целостности. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопросы о возможных ударах ВСУ вглубь российской территории с использованием американского оружия.США намерены предоставить Украине всё необходимое для ее самозащиты и восстановления территориальной целостности. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопросы о возможных ударах ВСУ вглубь российской территории с использованием американского оружия.

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#тревога
#крымский всу
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США раскрыли, что готовятся передать Украине для ударов по России
Белый дом: США обеспечат Украину всем необходимым для самозащиты
13 сентября 2024, 00:19

США намерены предоставить Украине всё необходимое для её самозащиты и восстановления территориальной целостности. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопросы о возможных ударах ВСУ вглубь российской территории с использованием американского оружия.

«Мы сфокусированы на том, чтобы обеспечить Украину всем необходимым для самозащиты и возврата её территорий», — подчеркнула Жан-Пьер на брифинге в четверг.
Она отказалась комментировать заявление президента России Владимира Путина, который ранее отметил, что вовлеченность НАТО в конфликт существенно меняет его характер и увеличивает риски прямого военного столкновения между Россией и альянсом.

Ранее президент России Владимир Путин указал, что возможное разрешение для ВСУ бить американским дальнобойным оружием вглубь РФ будет говорить о прямом участии НАТО в конфликте. Об этом он заявил во время беседы с журналистами. По его словам, украинцы не могут вносить полетные задания в вооружение, это могут сделать только военнослужащие Североатлантического альянса.

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#конфликт
#нато
#россия
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Путин: разрешение ВСУ бить вглубь РФ говорит о прямом участии НАТО в конфликте
12 сентября 2024, 19:54

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин указал, что возможное разрешение для ВСУ бить американским дальнобойным оружием вглубь РФ будет говорить о прямом участии НАТО в конфликте. Об этом он заявил во время беседы с журналистами. По его словам, украинцы не могут вносить полетные задания в вооружение, это могут сделать только военнослужащие Североатлантического альянса.
«Полетные задания в эти ракетные системы, по сути, могут вносить только военнослужащие стран НАТО. Украинские военнослужащие сделать этого не могут», — отметил российский лидер.
Путин добавил, что в связи с этим на сегодняшний речь идет не просто о том, дать или нет разрешение на удары вглубь России, а о прямом вовлечении блока в украинский конфликт.
«Поэтому речь идет не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России этим оружием или не разрешать. Речь идет о том, чтобы принять решение: страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО — США, европейских стран — в войне на Украине», — пояснил президент РФ.
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#конфликт
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«Все по плану»: Зеленский о контрнаступлении России под Курском, куда ВС РФ пойдут дальше
12 сентября 2024, 19:32

Фото: iStock/SergeyVButorin

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что российские войска перешли в контрнаступление в Курской области, отметив при этом, что все «идет по плану». О том, как его слова оценили в Госдуме и на какие направления выдвинутся ВС РФ теперь расскажет редакция «Радио 1».

Наступление ВС РФ в Курской области



Глава Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой заявил, что ВС РФ перешли в наступление в Курской области, отметив при этом, что все идет по плану.

«Россияне ведут контрнаступление в Курской области, и все развивается согласно нашему украинскому плану», — отметил Зеленский.

Он также упомянул, что Украина давно замечает накопление войск на территории Беларуси, но «следит за этой ситуацией». Информацию о контрнаступлении ВС РФ подтвердил и командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Он отметил, что ситуация на фронте для российских сил складывается положительно.

«Наш правый фланг на курском направлении активно продвигается вперед. Вчера и на сегодняшний день на этом участке было освобождено около 10 населенных пунктов Курской области», — добавил Алаудинов.

В четверг Министерство обороны России подтвердило, что войска группы «Север» за два дня освободили десять населенных пунктов. Среди них Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь.

Кроме того, ведомство сообщило, что российские силы смогли успешно отразить несколько контратак со стороны Вооруженных сил Украины. В данный момент продолжаются операции по выявлению и уничтожению украинских диверсантов в лесных массивах.

Дальнейшие планы ВС РФ


Согласно информации «Mash», в дальнейшем российские войска планируют в ходе контрнаступления на территории Курской области прервать снабжение частей ВСУ, располагающихся от Коренева до Суджи. Именно для этого военнослужащие России собираются взять под контроль трассу, ведущую к хутору Зеленый Шлях, а затем приблизиться к селу Любимовка.

Фото: Минобороны РФ

В Госдуме оценили слова Зеленского о ситуации в Курской области


Депутат Госдумы Алексей Чепа в беседе с изданием «Лента.ру» положительно оценил слова Зеленского о Курской области.

По мнению парламентария, если стратегический план Владимира Зеленского действительно предполагает отступление Вооруженных сил Украины в Курской области и других регионах, то это имеет свои плюсы.

«Мы не можем знать, какие именно цели преследует Зеленский — его собственные или те, что согласованы с американскими союзниками. Однако если это связано с тем, что Украина постепенно теряет контроль над территориями в Донецкой области и будет вынуждена уступать позиции в Курской и других областях, то, возможно, это неплохая идея», — отметил депутат.

Кроме того, Чепа не исключил, что заявления Зеленского могут быть нацелены на украинских граждан с целью ввести их в заблуждение о текущей ситуации на фронте.

«Он может говорить: «Все в порядке, не переживайте, идет все по плану». Это может быть просто очередное заблуждение», — заключил Чепа.

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#курская область
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Стало известно о ходах боевиков ВСУ в ДНР
Пушилин: боевики ВСУ оборудуют укрепления и ходы в населенных пунктах ДНР
12 сентября 2024, 18:40

Фото: сайт Кремля

Боевики ВСУ оборудуют ходы и укрепления в населенных пунктах Донбасса, написал у себя в Telegram-канале глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
«Частный сектор перерыт системой ходов, много забетонированных укрытий. Но это не останавливает наших ребят», — говорится в публикации.
Он подчеркнул, что в данных населенных пунктах предстоит провести большую работу по разминированию. Кроме того, глава ДНР лично прибыл на подконтрольные ВС РФ пункты к Западу от Авдеевки и на красноармейском (покровском) направлении. Чиновник отметил, что украинские боевики основательно укреплялись на ранее занятых ими позициях.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса.

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В Харькове прогремела серия взрывов
Мэр Терехов: В Харькове прогремела серия взрывов
12 сентября 2024, 18:06

Фото: istockphoto/Arief L Hakim

Серия взрывов прозвучала в Харькове, написал в своем Telegram-канале градоначальник Игорь Терехов. По его данным, все случилось в частном секторе.
«На места взрывов направляются все соответствующие службы», — говорится в публикации.

Информации о пострадавших нет, уточнил мэр. Перед этим сообщалось, что в Харькове ударили по месту дислокации боевиков ВСУ. Координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев подчеркивал, что бомбардировка продолжается.

Спецоперация на Украине началась в конце февраля 2022 года, когда к Москве обратились за помощью главы тогда еще непризнанных Луганской и Донецкой народных республик. Высшее руководство РФ решило оказать помощь.

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#украина
#харьков
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#новости
#мэр
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Подпольщик сообщил про удар ФАБ по месту дислоцирования боевиков ВСУ в Харькове
Лебедев сообщил про удар ФАБ по месту дислоцирования боевиков ВСУ в Харькове
12 сентября 2024, 17:52

Фото: istockphoto/Mihajlo Maricic

Удар при помощи фугасной авиационной бомбы нанесли по месту дислоцирования боевиков ВСУ в Харькове российские войска, пишет РИА Новости, ссылаясь на пророссийского подпольщика Сергея Лебедева. Уточняется, что, по всей вероятности, там было подразделение запрещенного в России «Азова»*.
«Харьков, прилетел ФАБ. Пока один, по месту дислокации нацистов. Говорят, по «Азову», — прокомментировал координатор сопротивления.
Он уточнил, что бомбардировка продолжается.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Противник наносит удары по мирным гражданам, расстреливая целые семьи. Таким образом, считают эксперты, боевики хотят показать своим хозяевам, что способны нанести ущерб России.

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#россия
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#всу
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Боевики ВСУ создавали в Курской области подобие концлагерей для местных жителей
МИД: ВСУ сгоняли жителей Курской области в концлагеря
12 сентября 2024, 17:22

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

В некоторых населенных пунктах Курской области, куда вторглись украинские боевики, были созданы подобия концлагерей для жителей, не успевших эвакуироваться. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад МИД РФ.
Согласно полученным данным, в подобные концлагеря украинские боевики насильно сгоняли жителей российского приграничья.

«В ряде контролируемых боевиками территорий были созданы подобия «концентрационных лагерей», куда насильно сгонялись мирные жители, не захотевшие или не имевшие возможности покинуть захваченную врагом территорию», — говорится в документе.

Этому свидетельствует информация, полученная от жителей курского приграничья, которую удалось собрать штабу Российского Красного Креста в Курске.

Кроме того, украинские военные использовали россиян для съемки пропагандистских видеороликов иностранными журналистами.

Напомним, армия России проводит контрнаступление в Курской области для вытеснения украинских сил из Курской области. По официальным данным Минобороны РФ, уже освобождено от ВСУ 10 российских сел. Российские военные продолжают успешно давить противника в регионе.

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