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По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на Украине около десяти миллионов человек находятся под угрозой психических расстройств. Об этом сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клюге, передает «Страна.ua».
На пресс-конференции в Киеве Клюге выразил беспокойство по поводу предстоящей зимы и её потенциального влияния на психическое здоровье населения.
Клюге подчеркнул, что последствия длительного конфликта усугубляют ситуацию, и вызовы в сфере психического здоровья только растут.
В июне прошлого года Майк Райан, директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, отметил, что организация активно поддерживает контролируемые Украиной территории, считая Киев жертвой конфликта.
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«Одна из наших главных забот относительно зимнего периода — это риск увеличения количества проблем с психическим здоровьем. По нашим оценкам, почти десять миллионов человек в Украине имеют риск психических расстройств, от легких до тяжелых», — отметил он.
Клюге подчеркнул, что последствия длительного конфликта усугубляют ситуацию, и вызовы в сфере психического здоровья только растут.
В июне прошлого года Майк Райан, директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, отметил, что организация активно поддерживает контролируемые Украиной территории, считая Киев жертвой конфликта.
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Елена Перлова