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В районе Белогоровки на северном направлении в результате атаки российских войск с использованием корректируемых авиационных бомб (КАБ) был уничтожен целый взвод солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет aif.ru со ссылкой на военного корреспондента Руслана Татаринова.
По его словам, украинские военные были размещены под Белогоровкой в Житомирской области. Атака была проведена с использованием умных авиационных бомб. В результате погибли 42 солдата. Военный корреспондент также отметил, что большинство погибших украинских военнослужащих были в возрастной категории 55+.
Ранее также стало известно о поражении ангара с техникой ВСУ в результате удара по Дмитровке в Николаевской области. Однако командование украинской армии настоящее время отрицает наличие потерь в технике.
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Артем Кузьмин