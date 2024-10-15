Стало известно об успехах ВС РФ на Сватовско-Купянском направлении

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Бойцы армии России активно наступают на Сватовско-Купянском направлении. Об этом рассказал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, его слова передает РИА Новости.
«Благодаря прорыву линии обороны противника нашим удалось установить огневой контроль над трассой, соединяющей несколько населенных пунктов. Это не дает врагу провести ротацию и подтянуть подкрепление», — рассказал Ганчев.
При этом, по его словам, ситуация на Харьковском направлении остается активно боевой. Он отметил, что дорога в районе Кругляковки находится под огневым контролем ВС РФ, а севернее реки Оскол передвижения подразделений ВСУ находятся под контролем российских сил.
Кроме того, активные бои продолжаются в районе Петропавловки.
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Элина Позднякова