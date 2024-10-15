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Боевики ВСУ могут в любое время потерпеть крах в зоне боевых действий. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom выразил экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон.
«Они будут пытаться бороться дальше. Но будет здорово увидеть, как они потерпят крах, и это случится внезапно. <…> Сложно сказать, доживут ли они до инаугурации нового президента США», — прокомментировал эксперт.
Джонсон добавил, что у украинских неонацистов тяжелое положение на всех фронтовых участках, а фундаментальная проблема в том, что у Киева нет обученных военнослужащих.
«По всему фронту с севера на юг российская армия продвигается вперед, а украинцы не могут их остановить», - заключил аналитик.Перед этим в Минобороны озвучили потери ВСУ на Курском направлении за все время боевых действий в российском регионе.
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Никита Кротов