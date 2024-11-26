Страна.ua: Взятие ВС РФ Великой Новосёлки может обвалить весь южный фронт ВСУ

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Освобождение российскими войсками Великой Новосёлки в Донецкой Народной Республике может привести к обвалу всего фронта ВСУ на южном направлкении. Возникнет эффект домино.
Об этом в своём телеграм-канале пишет украинское издание «Страна.ua». В публикации отмечается, что взятие этого населённого пункта позволит российским военным развивать наступление дальше на запад, в сторону Днепропетровской и Запорожской областей.
Авторы материала высказывают опасения, что может повториться ситуация с Очеретино, считавшимся главным пунктом обороны ВСУ в районе Авдеевки. Падение Очеретино позволило российским войскам быстро и успешно развивать наступление на Авдеевском направлении. Теперь на Украине опасаются повторения ситуации под Великой Новосёлкой.
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Александр Бойцов