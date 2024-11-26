От позиций армии России до Днепропетровской области местами осталось 12 км

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Вооружённые силы России приближаются к Днепропетровской области, проинформировало агентство ТАСС, ссылаясь на силовые структуры.
По данным собеседника агентства, местами от позиций Вооружённых сил Российской Федерации до Днепропетровской области осталось небольшое расстояние.
Ранее координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев рассказал, что в ночь с 25 на 26 ноября армия России нанесла удары по целям сразу в нескольких областях Украины. Ещё он добавил, что Вооружённые силы Российской Федерации ночью ударили по аэродрому и складу в Староконстантинове.
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«Если оценивать расстояние до Днепропетровской области, то на ряде участков фронта от российских позиций оно не превышает 12 километров напрямую», — обратили внимание представители силовых структур.
Ранее координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев рассказал, что в ночь с 25 на 26 ноября армия России нанесла удары по целям сразу в нескольких областях Украины. Ещё он добавил, что Вооружённые силы Российской Федерации ночью ударили по аэродрому и складу в Староконстантинове.
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Ольга Енгалычева