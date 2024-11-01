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Стало известно об увольнении генерала-«мясника» Содоля из ВСУ

Безуглая сообщила об увольнении из ВСУ генерала Юрия Содоля
Фото: iStock/Irina Piskova

Фото: iStock/Irina Piskova

Экс-командующий объединёнными силами ВСУ Юрий Содоль, снятый с должности этим летом, уволился из армии. Об этом в своём Telegram-канале написала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.
Она подчеркнула, что генерал Содоль уволился из ВСУ через военно-врачебную комиссию.

Украинские паблики пишут, что в армии Содоля прозвали «мясником» за отправку подразделений ВСУ на убой ради эффективных докладов руководству.



Также Безуглая ранее обвинила Содоля в том, что он пропустил прорыв российских войск на Торецк, поскольку был пьяным в Одессе. Для подтверждения своих слов она представила фотографию, на которой генерал держит стопку в руке.

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Депутат-контрактник Локотченко пропал в Курской области при выполнении задания
01 ноября 2024, 15:05

Фото: iStock/ Enver Naci Sahinci

В Курской области пропал 29-летний депутат Госсобрания Башкирии Алексей Локотченко. Он подписал контракт в феврале.
В составе штурмовой бригады Локотченко отправился в село Борки Суджанского района в Курской области, информирует Телеграм-канал «Осторожно, новости».

​Помощница парламентария рассказала, что военные попали под обстрел, а потом эвакуировались. После возвращения в лагерь бойцы СВО обнаружили пропажу ​Алексея Лотченко и ещё одного военного — Рудольфа Баимова.

Депутат мог ​попасть в плен или погибнуть, считает его помощница. Работники пресс-службы Госсобрания Башкирии не подтвердили ​и не опровергли информацию.

Зимой 2024 года Лотченко ​прибыл в зону спецоперации ​как командир артиллерийского расчёта. В мае его ранили районе Бахмута (Артемовска). Какое-то время он пробыл в госпитале, ​а потом ​вернулся на фронт.


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В сторону подмосковного Раменского летит беспилотник
В Раменском объявлена угроза атаки беспилотника
01 ноября 2024, 14:47

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Беспилотник движется к подмосковному городу Раменское со стороны Калужской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Радар Раменское», созданный администрацией округа для оповещения граждан о возникновении угроз различного характера.
Отмечается, что один беспилотный летательный аппарат движется в сторону Раменского из Калужской области. Другие сведения не приводятся.

Ранее в этот день сообщалось, что украинский беспилотник атаковал автомобиль советника главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игоря Кимаковского. Сам чиновник не пострадал, но его машина получила повреждения в результате атаки.

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Украинский пленный офицер сообщил о зреющем бунте среди командного состава ВСУ
01 ноября 2024, 14:32

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Вероятность бунта среди командного состава Вооружённых сил Украины (ВСУ) становится всё выше. Об этом сообщил пленный украинский офицер Александр Долматов.
До того, как попасть в плен, он командовал взводом в третьей роте 120-го батальона, входящего в 113-ю бригаду территориальной обороны Украины, передаёт ТАСС. Вместе с группой сослуживцев украинский взводный сдался российским военным в районе посёлка Золотая Нива в конце августа.

В разговоре с агентством он назвал очень высокой вероятность того, что высшее командование ВСУ повернёт оружие против киевских властей. Долматов выделил несколько причин, которые могут повлиять на именно такое развитие ситуации. Прежде всего он отметил безжалостное отношение военного руководства к личному составу, как к рядовым, так и к младшим офицерам. Также влияют на положение дел огромные потери, деморализующие солдат, и отсутствие нормальной коммуникации между подразделениями.

По словам военнопленного, в результате всего этого неудержимо падает моральный дух солдат и растёт количество дезертиров. До открытого бунта пока не дошло, но недовольство в армии нарастает, подчеркнул офицер.

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Минобороны подтвердило удар ВС РФ по центру при Генштабе ВСУ в Киеве
01 ноября 2024, 14:30

Фото: iStock/bbsferrari

ВС РФ поразили центр управления беспилотниками Генштаба Украины. Об этом сообщается в недельной сводке Минобороны РФ, представленной в Telegram-канале ведомства.
Ранее об том сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он назвал этот удар ответом на атаку здания Российского университета спецназа имени В.В. Путина в Гудермесе. Удары по зданию в Киеве были нанесены в 4:00 и 5:30 утра 30 октября с помощью беспилотников «Герань».

В этот же день бывший депутат Верховной рады Игорь Мосейчук сообщил о падении обломов сбитого дрона на крышу одного из зданий Генштаба ВСУ в Киеве.

В Минобороны РФ вновь напомнили, что российские войска наносят удары только по военным и энергетическим объектам на территории Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Военный аналитик Меркурис: На Донбассе подразделения ВСУ разваливаются на части
01 ноября 2024, 13:46

Фото: istockphoto/JOHNGOMEZPIX

Подразделения ВСУ буквально разваливаются на части под ударами российских войск на юге Донбасса. На других участках фронта украинские части также рискуют столкнуться с серьёзными трудностями.
Такое мнение высказал британский военный эксперт Александр Меркурис. В эфире YouTube-канала Duran он прямо заявил, что украинскую армию нещадно бьют по всему Южному Донбассу.

«Речь идет о катастрофе. <…> Тысячи украинских солдат, похоже, становятся добычей российской армии в степях», — сказал аналитик.

Меркурис заострил внимание на скорости, с которой российские военные освободили такие крупные и важные в стратегическом отношении населённые пункты, как Селидово и Горняк в ДНР. Теперь, по его словам, армия России имеет возможность штурмовать Покровск или окружить украинцев в районе Курахово. На других участках фронта ситуация не лучше.

«У ВСУ огромная катастрофа на юге, медленно надвигающаяся катастрофа на севере и полное фиаско в Курской области», — заключил эксперт.

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Британский офицер пожаловался на солдат ВСУ
Telegraph: ВСУ получают оружие, но отказываются принимать тактику Запада
01 ноября 2024, 13:44

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

ВСУ не хотят принимать западную тактику на поле боя с российскими силами. Об этом сообщает The Telegraph, ссылаясь на британского офицера, обучавшего украинских солдат.
«Несмотря на то что они получают западные системы вооружения и боеприпасы НАТО, они по-прежнему отказываются адаптироваться к западной тактике», — рассказал британский офицер.

Кроме того, он добавил, что ВСУ испытывают серьезные трудности с набором личного состава. Украинцы не хотят идти на фронт, а власти вынуждены ужесточать мобилизацию.

Из-за этого, по данным издания, украинская армия терпит неудачи на поле боевых действий, чем очень недовольны западные партнеры Украины.

Ранее американская газета The New York Times сообщила, что российские войска в октябре добились наиболее крупных успехов в зоне СВО с лета 2022 года, поскольку украинские линии обороны прогнулись под постоянным давлением.

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«Нас ждали»: как украинцы встретили ВС РФ в первые дни СВО и что штурмовик рассказал о боях за 15 км до Киева
01 ноября 2024, 13:34

Фото: iStock/Anna_Anikina

Военнослужащий псковской гвардейской десантно-штурмовой дивизии сообщил, что в начале СВО ему не хватило всего 15 километров, чтобы добраться до Киева. О том, как на Украине встречали российских солдат, расскажет «Радио 1».

До Киева оставалось 15 км


Младший сержант Артем Ковалев поделился, что в начале специальной военной операции он был отправлен на территорию Украины в составе штурмовой группы. Подразделение, в котором он проходил службу, располагалось всего в 15 километрах от центра столицы.

«Были на учениях, и после этого, 23 февраля, нам сказали, что мы заходим на территорию Украины», — рассказал военнослужащий.

Королев добавил, что за время участия в операции под Киевом он получил первую награду — медаль «За отвагу», вторую ему вручили уже после ранения.

«Стремясь поберечь нервы мамы, он не рассказал ей о ранении. В тот день, когда это случилось, Артему пришлось вывозить раненых к медикам. Именно за это он получил свою вторую медаль», — уточнили в Минобороны.

Фото: istockphoto/Vadven

Как ВС РФ встретили на Украине


Жители Луганска тепло встречали солдат. По словам российского военнослужащего, во время передвижений его подразделения по Луганской народной республике местные жители радостно приветствовали военных. Когда колонна из трех машин проезжала по Луганску, рядом остановился автомобиль, и местные жители стали угощать их едой и сигаретами, вспоминает Ковалев.

Говорили: «Спасибо, что вы приехали». То есть нас там очень-очень долго ждали, отметил младший сержант.


Первые потери бойцы увидели через 10 минут после пересечения границы


Прежде другой военнослужащий – старший боец 2-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады специального назначения Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России сержант Дмитрий Кузьмичев поделился воспоминаниями о первых днях специальной военной операции.

По словам ветерана, он стал свидетелем первых потерь среди российских солдат всего через десять минут после пересечения границы. На следующий день сам получил ранения, но продолжил выполнять поставленные задачи, за что позже был награждён медалью «За отвагу».

Старший сержант также признался, что накануне начала спецоперации размышлял о завещании и сожалел о том, что не успел его составить.

«Потому что я понимал каждой клеточкой своего организма, что будет очень много горя по всей стране», — объяснил Кузьмичев.

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ВС РФ освободили девять населённых пунктов в ДНР за неделю
ВС РФ освободили Леонидовку, Новоукраинку и Шахтёрское в ДНР
01 ноября 2024, 13:00

Фото: iStock/macky_ch

Российские войска освободили населённые пункты Леонидовка, Новоукраинка и Шахтёрское в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в еженедельной сводке новостей, представленной в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что освободить Леонидовку удалось благодаря успешным действиям подразделения группировки войск «Центр». Бойцы продолжили продвижение вглубь обороны ВСУ и освободили за неделю, помимо Леонидовки, населённые пункты Селидово, Горняк, Цукурино и Измайловка в ДНР.

​Также за неделю ВС РФ взяли под контроль Шахтёрское, Новоукраинку, а также Доброволье и Ясную Поляну в ДНР. Это удалось сделать благодаря успешным наступательным действиям восточной группировки войск.

В течение прошедшей недели, следует из сводки, в плен взяты 54 украинских военных.

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Польша объяснила отказ усилить военную помощь Украине
Сикорский: возможности Польши в поставках Украине ограничены
01 ноября 2024, 12:50

Фото: iStock/Berezko

Возможности Польши в поставках боевой авиации для ВСУ ограничены. Об этом заявил глава МИД страны Радослав Сикорский, его слова передает Reuters.
«У Украины есть почти 300 польских танков, много тяжелой техники, включая самолеты, однако мы также являемся прифронтовым государством, нам также угрожает Россия, и не все возможно», — сказал Сикорский.

При этом глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отметил, что страна отдала Украине всю возможную технику. А приоритетом для Варшавы является собственная безопасность.

Накануне Зеленский высказал недовольство о непоступлении от Польши на Украину истребителей МиГ-29, несмотря на договоренности с НАТО.

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