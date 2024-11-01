Стало известно об увольнении генерала-«мясника» Содоля из ВСУ

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Экс-командующий объединёнными силами ВСУ Юрий Содоль, снятый с должности этим летом, уволился из армии. Об этом в своём Telegram-канале написала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.
Она подчеркнула, что генерал Содоль уволился из ВСУ через военно-врачебную комиссию.
Украинские паблики пишут, что в армии Содоля прозвали «мясником» за отправку подразделений ВСУ на убой ради эффективных докладов руководству.
Также Безуглая ранее обвинила Содоля в том, что он пропустил прорыв российских войск на Торецк, поскольку был пьяным в Одессе. Для подтверждения своих слов она представила фотографию, на которой генерал держит стопку в руке.
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Украинские паблики пишут, что в армии Содоля прозвали «мясником» за отправку подразделений ВСУ на убой ради эффективных докладов руководству.
Также Безуглая ранее обвинила Содоля в том, что он пропустил прорыв российских войск на Торецк, поскольку был пьяным в Одессе. Для подтверждения своих слов она представила фотографию, на которой генерал держит стопку в руке.
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Анастасия Чинкова