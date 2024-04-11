Стало известно, от какого российского оружия не поможет спастись даже F-16

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Американские истребители F-16 не помогут Украине существенно улучшить способность ВСУ противостоять российским планирующим авиабомбам.
Об этом 11 апреля заявил высокопоставленный научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Джастин Бронк, пишет газета The Independent.
По мнению Бронка, маловероятно, что F-16 смогут существенно повысить эффективность перехвата российских планирующих бомб.
Он также отметил, что российские самолеты могут выпускать авиабомбы издалека от линии фронта, что вынудит пилотов F-16 приближаться слишком близко к вражеским самолетам.
Это, по его мнению, увеличит риск поражения истребителей F-16 российскими зенитно-ракетными комплексами.
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По мнению Бронка, маловероятно, что F-16 смогут существенно повысить эффективность перехвата российских планирующих бомб.
Он также отметил, что российские самолеты могут выпускать авиабомбы издалека от линии фронта, что вынудит пилотов F-16 приближаться слишком близко к вражеским самолетам.
Это, по его мнению, увеличит риск поражения истребителей F-16 российскими зенитно-ракетными комплексами.
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Артем Кузьмин