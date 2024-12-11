Стало известно, откуда ВСУ могли ударить ракетами по Таганрогу

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ВСУ могли ударить ракетами по Таганрогу из-под Харькова или из Днепропетровска. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, запуск «Паляницы» должны были осуществлять из более безопасных для этого районов.
«Она комбинированная, это ракета-бомба. Маловероятно, что она летит 750 км, скорее всего, дальность меньше. Запускали из тех районов, где достаточно безопасно это делать. Это может быть Днепропетровская область, возможно, из Харьковской», — пояснил эксперт в беседе с NEWS.ru.Дандыкин также допустил, что это могла быть не «Паляница», а баллистическая ракета «Гром-2». Однако, подчеркнул он, это в любом случае «нарушает все» и может привести к новому удару «Орешника».
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