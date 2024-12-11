В Госдуме заявили об ответной мере на ракетный удар по Таганрогу

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Россия задействует все возможные средства, чтобы ответить на ракетную удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Таганрогу. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
«Будем уничтожать эти беспилотники [и ракеты], будем освобождать территории дальше, вести боевые действия. Мы работаем на всех направлениях, поверьте, — и политическом, и Министерство обороны успешно атакует на всех фронтах», — цитирует слова депутата «Лента.ру».По его мнению, Киев таким образом хочет произвести впечатление на западных союзников.
В ночь на 11 декабря город Таганрог в Ростовской области подвергся ракетной атаке. По предварительным данным, для удара ВСУ использовали новые украинские ракеты-дроны «Паляница».
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Анастасия Ларина