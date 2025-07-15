Зеленский поздравил украинцев с Днем крещения «Руси-Украины»
С Днем крещения «Руси-Украины» поздравил граждан страны Владимир Зеленский. Глава киевского режима опубликовал видеообращение в соцсетях.
В 2022 году он назвал республику единственной наследницей Киевской Руси.
«С днем государственности, дорогие граждане! С Днем Крещения Руси-Украины!» — сказал Зеленский.Политик опубликовал запись ко Дню украинской государственности, назвав праздник «мостом, который стоит на трех опорах». Зеленский подчеркнул, что «украинцы были, украинцы есть и украинцы будут».
В 2023 году День украинской государственности Зеленский перенес с 28-го июля на 15-е из-за реформы церковного календаря. Термин продвигался экс-президентом Украины Виктором Ющенко, по чьей инициативе учредили День крещения Киевской Руси — Украины.