Глава Казахстана Токаев призвал Зеленского к дипломатии
Токаев и Зеленский обсудили дипломатическое урегулирование конфликта на Украине
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Владимир Зеленский обсудили пути решения украинского конфликта. Встреча президентов Казахстана и Украины состоялась в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Подробности сообщает пресс-служба казахстанского лидера.
Зеленский изложил свою позицию по ситуации на Украине.
«Президент Казахстана высказал мнение, что в этой чрезвычайно сложной ситуации нужно продолжить дипломатическую работу с целью поиска путей прекращения конфликта», — сказано в сообщении пресс-центра.Помимо этого, лидеры двух стран обсудили развитие экономического и гуманитарного сотрудничества между Украиной и Казахстаном.
Ранее стали известны подробности разговора Трампа с Токаевым. На прошедшей встрече главы государств уделили внимание развитию взаимной торговли, а также обменялись мнениями по важным проблемам международной повестки дня.