Стало известно, откуда запустили беспилотник, ударивший по Чечне

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Беспилотник, ударивший по Российскому университету спецназа имени Путина в Чечне, могли запустить с территории Украины, после он пролетел над нейтральными водами Черного моря. Об этом рассказал председатель Комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов, его слова передает Shot.
«Надо разбираться. Беспилотник PD-2 мог прилететь не со стороны Одессы, а, скорее всего, его маршрут был другой. Он был запущен в сторону Чёрного моря, по нейтральным водам прошёл большое расстояние и затем уже мог преодолеть Кавказский хребет и прилететь туда, куда прилетел», — сказал парламентарий.
При этом он добавил, что выводы можно будет делать только после экспертизы БПЛА. При этом он подтвердил ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что ВСУ использовали для атаки беспилотник PD-2.
Длина дрона PD-2 составляет 2,85 метра, размах крыльев – пять метров. Беспилотник может достигать скорости 140 километров в час и преодолевать до 1300 километров. По предварительным данным, ВСУ запустили дрон накануне. Он добрался до Чечни за девять часов. Упавший БПЛА получил серьёзные повреждения, поэтому узнать точную модель не удалось.
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Элина Позднякова