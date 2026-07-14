В Госдуме сделали громкое заявление: Одессу пообещали освободить
Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что дальнейший отказ Украины от мирных предложений может привести к расширению задач российской армии, включая освобождение Одессы и лишение Киева выхода к морю.
По словам парламентария, Москва ранее обсуждала менее жесткие условия урегулирования. Он считает, что украинские власти не приняли эти варианты, а западные страны продолжают поддерживать Киев деньгами и поставками вооружений.
Колесник в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что контроль ВСУ над Одессой и областью создает риски для Крыма, Херсонской и Запорожской областей. Депутат указал на использование украинской стороной безэкипажных катеров и беспилотников в Черном море.
Одесса — крупный портовый город на Чёрном море, основанный в 1794 году. Она известна своим историческим центром с архитектурой XIX века, широкими улицами, уютными двориками и особым местным юмором. Одно из самых узнаваемых мест — Потёмкинская лестница, ведущая от Приморского бульвара к морскому вокзалу. Рядом находятся памятник Дюку де Ришельё, Воронцовский дворец и колоннада.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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