В Госдуме сделали громкое заявление: Одессу пообещали освободить

14 июля 2026, 10:39

Депутат Колесник: если Украина не соглашается на мир, Россия освободит Одессу

Фото: iStock/Multipedia

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что дальнейший отказ Украины от мирных предложений может привести к расширению задач российской армии, включая освобождение Одессы и лишение Киева выхода к морю.