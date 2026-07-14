14 июля 2026, 10:21

Фото: Минобороны РФ

За минувшие сутки российские войска нанесли серию скоординированных ударов по объектам ВСУ в нескольких регионах. В ходе ночной атаки поражены ракетные производства в Киеве, топливная инфраструктура в Одесской области и два судна с военными грузами. На запорожском и днепропетровском направлениях артиллерия и барражирующие боеприпасы ликвидировали пункты управления беспилотниками и станции РЭБ противника, а на харьковском участке авиация ФАБ-3000 уничтожила опорные пункты трёх механизированных бригад ВСУ. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Ночная работа ПВО Огонь по инфрастуктуре Украины Ликвидация узлов управления дронами в Днепропетровской области Удар «Ланцета» по тыловой логистике ВСУ Охота на РЭБ и дроны на правобережье Днепра Работа экипажей ВКС РФ



Ночная работа ПВО

Огонь по инфрастуктуре Украины

Ликвидация узлов управления дронами в Днепропетровской области

Фото: Минобороны РФ

Удар «Ланцета» по тыловой логистике ВСУ

Охота на РЭБ и дроны на правобережье Днепра

Работа экипажей ВКС РФ