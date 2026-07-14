Ночной удар по заводам Киева, пресечение подвоза боеприпасов в Запорожье и ликвидация РЭБ-узлов: последние новости СВО на 14 июля
За минувшие сутки российские войска нанесли серию скоординированных ударов по объектам ВСУ в нескольких регионах. В ходе ночной атаки поражены ракетные производства в Киеве, топливная инфраструктура в Одесской области и два судна с военными грузами. На запорожском и днепропетровском направлениях артиллерия и барражирующие боеприпасы ликвидировали пункты управления беспилотниками и станции РЭБ противника, а на харьковском участке авиация ФАБ-3000 уничтожила опорные пункты трёх механизированных бригад ВСУ. Подробности — в материале «Радио 1».
Ночная работа ПВОМинувшей ночью расчёты противовоздушной обороны ВС РФ сбили 288 БПЛА самолётного типа. Средства перехвата сработали в небе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, республиками Крым и Башкортостан, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей. Все цели ликвидированы штатными средствами поражения.
Огонь по инфрастуктуре УкраиныСегодня ночью российские войска провели атаку с применением ракет наземного и авиационного базирования, а также ударных дронов. По информации Минобороны РФ, поражены киевские производства, задействованные в цикле создания баллистических ракет и беспилотников. В Одесской области под удар попал порт Южный — повреждены причалы и резервуары, принимавшие горючее для нужд армии противника. Кроме того, в порту в момент разгрузки поражен сухогруз, осуществлявший доставку грузов военного назначения, а также танкер на переходе из порта Черноморск в порт Одесса.
Ликвидация узлов управления дронами в Днепропетровской областиРазведчики группировки «Восток» обнаружили командные центры вражеских БПЛА в населённом пункте Великомихайловка и смежных лесных массивах. Противник задействовал местные строения и полевые укрытия для дислокации персонала и аппаратуры. Добытые координаты оперативно переданы в артиллерийские подразделения. Наводчики самоходных установок «Гиацинт-С» отработали по выявленным целям.
Прямыми попаданиями поражены пункты слежения, узлы связи и технические модули противника. Потери среди личного состава противника составили более двадцати специалистов, включая инженеров и операторов дронов. Уничтожены элементы телеметрии и навигационного обеспечения. Результатом стала дезорганизация системы наведения вражеских беспилотников. Разведывательная активность украинских формирований резко сократилась.
Удар «Ланцета» по тыловой логистике ВСУНа запорожском участке фронта десантники Ивановского гвардейского соединения пресекли снабжение противника. Согласно данным Минобороны РФ, операторы беспилотной разведки 98-й дивизии ВДВ зафиксировали движение вражеского грузовика по тыловой трассе. Транспорт вёз боезапас и материальное обеспечение к позициям украинских сил. Координаты маршрута незамедлительно переданы в штаб. После утверждения целей расчёт барражирующего снаряда «Ланцет» произвёл пуск. Дрон-камикадзе преодолел значительное расстояние в глубине обороны неприятеля. На конечном этапе оператор осуществил прицельный захват объекта и поразил его прямой наводкой. Зафиксированные средствами объективного контроля кадры демонстрируют полную ликвидацию автомобиля с грузом.
Охота на РЭБ и дроны на правобережье ДнепраМинувшим днем воздушная разведка ВС РФ выявила скопление украинских военных возле частного домовладения на правом берегу Днепра. Последующее наблюдение установило наличие вражеской станции радиоэлектронной борьбы и пусковой установки для беспилотников. Помехи, создаваемые этим оборудованием, блокировали стандартные каналы наведения. Для нейтрализации помех применялись аппараты с оптоволоконным управлением, нечувствительные к внешнему воздействию.
После подавления станции РЭБ наводчики получили целеуказания на оставшиеся объекты. Серия ударов поразила точечные сооружения, используемые противником для размещения личного состава и старта дронов. Подтверждение ликвидации получено с камер наблюдения. В результате атак нарушена работа вражеских разведывательных систем, противник лишился средств связи и управления полетами. Российские подразделения продолжают мониторинг ситуации в прибрежной зоне.