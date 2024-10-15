Везшие гумпомощь в зону СВО волонтеры столкнулись с унижениями на крымском КПП

Фото: istockphoto/Biserka Stojanovic
Волонтеры столкнулись с хамством и грубостью на КПП в Крыму, когда везли гуманитарную помощь в зону СВО. Слова активистки Нины Калашниковой привел портал «СеверПост».
По ее утверждению, сотрудники потребовали выгрузки гуманитарки, чтобы досмотреть груз, а после выполнения требований стали унижать. Кроме того, пострадала и сама гумпомощь из-за халатного отношения пограничников.
Ранее стало известно, что на одной из свалок неподалеку от границы с Ростовской областью дальнобойщик нашел ящик с детскими письмами и гумпомощь для бойцов СВО.
Читайте также:
Глава ДНР Пушилин заявил об освобождении более двух третей Дзержинска бойцами РФ
В Тульской области рассказали о последствиях уничтожения украинского БПЛА
Окружение ВСУ в Курской области, штурм в Торецке и тиски в Селидово: последние новости СВО
«Дежурная смена, наделенная «вчера» властью, небрежно вскрыла все под дождем (...) [Это сопровождалось] унизительными и гнусными комментариями, в том числе, указывающими на то, что они очень похожи на наркоторговцев», — сказала женщина.
Ранее стало известно, что на одной из свалок неподалеку от границы с Ростовской областью дальнобойщик нашел ящик с детскими письмами и гумпомощь для бойцов СВО.
Читайте также:
Глава ДНР Пушилин заявил об освобождении более двух третей Дзержинска бойцами РФ
В Тульской области рассказали о последствиях уничтожения украинского БПЛА
Окружение ВСУ в Курской области, штурм в Торецке и тиски в Селидово: последние новости СВО
Никита Кротов