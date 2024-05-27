Стало известно, почему ЕС передаёт Украине недостаточное число снарядов

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Дефицит взрывчатки не позволяет странам Европы наращивать производство снарядов для передачи Украине. Об этом пишет журнал Economist.
«Европа отчаянно пытается увеличить свое незначительное производство артиллерийских снарядов и ракет. Самым уязвимым направлением является то, о чем до недавнего времени думали в последнюю очередь: нехватка взрывчатых веществ», — говорится в статье.
При этом издание утверждает, что производители взрывчатки в Европе не уверены, что им удастся быстро нарастить объемы производства, и боятся, что из-за этого Киев не получит необходимое количество снарядов.
Уточняется, что после окончания холодной войны резко снизился спрос на оружие, после чего производители взрывчатки вынужденно сократили свои объемы или вовсе закрылись.
Автор со ссылкой на эксперта отметил, что для строительства завода по производству взрывчатки необходимо от трёх до семи лет. Кроме того, в Европе не хватает квалифицированной рабочей силы и ключевого сырья.
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