В США отметили переход на новый этап украинского конфликта

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В конфликте между Россией и Украиной началась новая фаза борьбы, заявил экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон на своем YouTube-канале Dialogue Works.
«Мы вступили в новую фазу боевых действий. Это продвижение вперед (ВС России), но это не классическое большое наступление», – уточнил эксперт.
По словам Джонсона, в настоящее время российские военные намерены сокращать контингент украинских войск на передовой, а не освобождать территорию.
Ранее Ларри Джонсон заявил, что США не могут предоставить Украине достаточное количество средств противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, потенциал российской армии значительно превышает военные возможности ВСУ.
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