В Киевской области прогремели взрывы, ревёт сирена воздушной тревоги

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В Киевской области прогремела серия взрывов, об этом сообщает «Общественное» в своём Telegram-канале.
«В Киевской области было слышно звук взрыва», — сообщил корреспондент издания.
По информации украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.
В ночь на 26 мая сирены воздушной тревоги были слышны в 14 украинских регионах. Угроза воздушной опасности была объявлена в Киевской, Черкасской, Винницкой, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской, Сумской и Черниговской областях.
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