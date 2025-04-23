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Желание Владимира Зеленского сменить повестку встречи в Лондоне с обсуждений полноценного урегулирования конфликта на Украине до краткосрочного режима прекращения огня вынудило США понизить уровень переговоров — со встречи министров иностранных дел до встречи экспертов. Об этом заявил посол по особым поручениям по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
«Американцы не хотят ехать еще раз разговаривать с Ермаком или его сотоварищами и просто так переливать из пустого в порожнее. Американцы торопятся, им нужны системные решения в достаточно короткий промежуток времени. Это связано уже с политическими баллами, на которые рассчитывают Дональд Трамп и его команда», — пояснил политик в беседе с «Газетой.Ru».От участия в переговорах в Лондоне отказались спецпосланник США Стивен Уиткофф и американский госсекретарь Марко Рубио, на встрече будет присутствовать только спецпосланник США Кит Келлог, передает Pravda.Ru. По информации издания, такой поворот событий может говорить о том, что Штаты не будут проводить переговоры, а поставят ультиматум Киеву и союзникам.
«Это значит, что переговоров с участием американцев в Британии не будет, а будет от них ультиматум Украине и союзникам. Его передадут через Келлога, от чего проукраинские европейцы в панике», — говорится в материале.Читайте также:
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