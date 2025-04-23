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Возможное признание Вашингтоном Крыма частью России положит начало разрушению русофобской политики. Так считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
«Крым был, есть и будет российским. Те преобразования, которые происходят в Крыму сегодня, показывают, что жители Крыма приняли верное и правильное решение, чтобы жить и развиваться в благополучной и стабильной России. Американцы тоже это понимают. И хотят сделать такой шаг в отношении России, признав Крым российским», — заявил Водолацкий в беседе с RT.
Он пояснил, что Вашингтон имеет влияние на многие страны, и подобный шаг со стороны США начнёт разрушать русофобскую политику. Однако эксперт считает, что не все страны Запада примут признание Крыма российским.
В свою очередь эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов рассказал в интервью «Известиям», что США могут также оказать влияние на Владимира Зеленского, чтобы Киев признал Крым частью РФ.
«Мы видели, что за последние несколько месяцев Зеленский и его команда устраивают чуть ли не демарши против тех или иных предложений Соединенных Штатов, что, конечно же, не способствует урегулированию конфликта и началу конструктивных переговоров», — отметил Денисов.
Однако, по его словам, сейчас для Зеленского складывается сложная ситуация в вопросе утерянных территорий. А США имеют инструменты для давления на Украину и будут их использовать.
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Элина Позднякова