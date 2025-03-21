Стало известно, почему в Европе сорвался план о новом пакете помощи Киеву на €40 млрд

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План о новом пакете помощи Киеву на €40 млрд, предложенный главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас, сорвался из-за разорительной для многих европейских стран суммы. Об этом заявил Директор Центра европейской информации, доцент МГИМО Николай Топорнин. К тому же, по его словам, не все страны разделяют позицию, что Россия действительно угрожает их безопасности.
«Сумма €40 млрд — весьма существенная в контексте тех сумм, которые ЕС выделяет Украине. И с ходу подписаться под такой суммой, исходя из того, что экономическая ситуация сегодня в Европе не самая лучшая, оказалось, что страны просто не готовы», — пояснил аналитик в беседе с RT.В то же время спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что Вашингтон намерен организовать в Саудовской Аравии непрямые переговоры между Россией и Украиной, где стороны будут общаться не лицом к лицу, а через американского посредника, сообщают argumenti.ru. Таким образом, считает спецпредставитель, получится определить все условия как Москвы, так и Киева, нужные для заключения мира.
«По данным Келлога, США намерены поместить представителей России и Украины в так называемые непрямые переговоры в Саудовской Аравии, когда обе стороны встречи находятся в отдельных комнатах», — пишет издание.Читайте также:
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Данил Пономарев