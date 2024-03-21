Стало известно, почему ВС РФ ждали 44 дня до нанесения ударов по Киеву

Фото: iStock/javarman3
Логику ВКС РФ понять не просто, а всё что касается выбора целей для ракетного удара и их поражения является секретной информацией.
Об этом специально для «Радио 1» рассказал политолог, военный эксперт, автор Telegram-канала «ЖИВОВ Z» Алексей Живов.
Напомним, рано утром 21 марта российская авиация нанесла первый после перерыва в 44 дня массированный ракетный удар по Киеву. Об этом написало украинское издание «Страна.ua».
Он также добавил, что под российские удары попадают радиолокационные станции или установки ПВО типа ЗРК Patriot. Эти цели согласовываются, подтверждаются и наносятся удары на поражение, заключил Живов в беседе с «Радио 1».
Читайте также:
В Киеве произошли три серии взрывов
Кличко раскрыл повреждения в Киеве после ракетной атаки
Удар по Киеву и продвижение в Бердычах: последние новости СВО
Напомним, рано утром 21 марта российская авиация нанесла первый после перерыва в 44 дня массированный ракетный удар по Киеву. Об этом написало украинское издание «Страна.ua».
«Пауза могла быть связана про прошедшими выборами президента России. ВКС структура закрытая, секретная и однозначно понять её логику невозможно. Для ракетного удара выбираются более «жирные» цели: места скопления наёмников, техники, подтверждённые места хранения или производства вооружения», — рассказал военный эксперт.
Он также добавил, что под российские удары попадают радиолокационные станции или установки ПВО типа ЗРК Patriot. Эти цели согласовываются, подтверждаются и наносятся удары на поражение, заключил Живов в беседе с «Радио 1».
Читайте также:
В Киеве произошли три серии взрывов
Кличко раскрыл повреждения в Киеве после ракетной атаки
Удар по Киеву и продвижение в Бердычах: последние новости СВО
Элина Позднякова