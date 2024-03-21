Удар по Киеву и продвижение в Бердычах: последние новости СВО

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Российские бойцы продолжают теснить противника на нескольких направлениях. О последних событиях в зоне спецоперации и о том, по каким объектам Украины ВС РФ нанесли массированный удар минувшей ночью, и где удалось продвинуться российским войскам, читайте в материале «Радио 1».
Запорожское направление
Ожесточенные бои идут в районе Работино, сообщает телеграм-канал «WarGonzo». В результате продолжающихся военных действий, ВС РФ удалось выбить противника из центральной части села. Продвижение российских войск также зафиксировано севернее от центра. Отмечается преимущество ВС РФ при ведении контрбатарейной борьбы.
Донецкое направление
Бахмутское направление
ВСУ по-прежнему занимают возвышенности на Бахмутском направлении в районе Ивановского, однако ВС РФ теснят противника и активно работают по позициям ВСУ артиллерией.
Харьковское и Сумское направления
Украинские ДРГ продолжают осуществлять попытки вылазок на российскую границу. Регулярными остаются и обстрелы Белгородской области. ВСУ бьют по приграничным территориям России используя реактивную и ствольную артиллерию, нанося удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре.
Взрывы в Киеве
Минувшей ночью в Киеве прогремела серия взрывов. Российские войска не наносили удары по украинской столице больше месяца. Атаку подтвердил мэр города Виталий Кличко.
По его словам, российским ударом повреждены несколько предприятий.
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