В Париже назвали неприемлемым наведение радара российской ПВО на самолёт-разведчик

Фото: iStock/yucelyilmaz
Франция назвала «агрессивным» якобы наведение российских систем ПВО на французский самолёт-разведчик в воздушном пространстве над Балтийским морем. Об этом заявил глава Минобороны Себастьян Лекорню на своей странице в соцсети Х.
Он написал, что такие «агрессивные» действия России неприемлемы.
Ранее агентство France-Presse, ссылаясь на французских военных заявило, что самолёт ВМС Франции в ходе полёта над Балтийским морем якобы был «подсвечен» российским радаром. Также отмечается, что на борту самолёта находился журналист агентства. Судно Atlantic 2 вылетел в среду из Бретани.
В результате представитель Генштаба Франции полковник Гийом Верне заявил, что факт «подсветки» радаром действующих в международных водах самолётов является «агрессивным» ходом.
Читайте также:
Франция настаивает на участии в мирных переговорах по Украине
В правительстве Британии раскрыли цель соглашения о столетнем партнёрстве с Украиной
Окружение ВСУ в Судже, успехи в Курской области, подготовка к освобождению Торецка: последние новости СВО
Ранее агентство France-Presse, ссылаясь на французских военных заявило, что самолёт ВМС Франции в ходе полёта над Балтийским морем якобы был «подсвечен» российским радаром. Также отмечается, что на борту самолёта находился журналист агентства. Судно Atlantic 2 вылетел в среду из Бретани.
В результате представитель Генштаба Франции полковник Гийом Верне заявил, что факт «подсветки» радаром действующих в международных водах самолётов является «агрессивным» ходом.
Читайте также:
Франция настаивает на участии в мирных переговорах по Украине
В правительстве Британии раскрыли цель соглашения о столетнем партнёрстве с Украиной
Окружение ВСУ в Судже, успехи в Курской области, подготовка к освобождению Торецка: последние новости СВО
Анастасия Чинкова