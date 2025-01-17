Украинок вывозят из Европы для вступления в ряды ВСУ

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В Польше приступили к формированию украинского «Иностранного легиона», в состав которого войдут проживающие в Европе гражданки Украины, желающие вступить в ряды ВСУ. Об этом сообщает издание Newsweek, ссылаясь на Минобороны Украины.
Отмечается, что в условиях нехватки войск Верховная рада предприняла первые шаги по мобилизации женщин, обсудив правовые изменения, которые позволят призывать представительниц слабого пола на военную службу и прохождение базовой подготовки.
Всего, по последним сведениям, в «Иностранный легион» в Польше подали порядка 1300 заявок.
Как сообщает издание, первая группа военных из легиона уже прошла один этап подготовки и временно размещена на Украине. Ожидается, что в результате они продолжат проходить военную подготовку в центрах на Украине или в странах НАТО.
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Всего, по последним сведениям, в «Иностранный легион» в Польше подали порядка 1300 заявок.
Как сообщает издание, первая группа военных из легиона уже прошла один этап подготовки и временно размещена на Украине. Ожидается, что в результате они продолжат проходить военную подготовку в центрах на Украине или в странах НАТО.
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Анастасия Чинкова