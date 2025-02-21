Владимир Зеленский
Владимир Зеленский не намерен отдавать долг США, так как не признает сам факт задолженности. Об этом заявил доцент кафедры экономической политики ГУУ Максим Чирков. При этом, по его словам, экономика Украины является пузырем, где показатели ВВП сильно искажены, что признают даже бывшие украинские чиновники.
«Помощь Запада, особенно со стороны США, часто расходовалась по непонятным направлениям, и отследить, куда именно она направлялась, практически невозможно. <…> Озвученная Трампом сумма долга в несколько раз превышает текущий официальный госдолг Украины, который и так не может быть обслуживаем из-за слабости экономики страны», — поделился эксперт в беседе с «Известиями».В свою очередь проректор РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Александр Лобусев отметил, что Штатам придется еще и вложиться, чтобы получить редкоземельные металлы Украины. В разговоре с RT специалист подчеркнул, что первую прибыль США смогут получить не раньше, чем через 10 лет после инвестирования.
«Редкоземельные металлы... — это грамм на тонну породы... То есть колоссальные выработки нужны. И нужны горно-обогатительные комбинаты там же», — пояснил Лобусев.Читайте также:
«Разорение Европы»: в Германии признались, чем обернется вступление Украины в ЕС
Названо условие, при котором Маск отключит украинцам Starlink
«Растоптал Зеленского в хлам»: на Украине раскрыли, как Трамп унизил Зеленского
Данил Пономарев