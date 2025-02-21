Стало известно, почему Зеленский не будет возвращать долг США

Владимир Зеленский не намерен отдавать долг США, так как не признает сам факт задолженности. Об этом заявил доцент кафедры экономической политики ГУУ Максим Чирков. При этом, по его словам, экономика Украины является пузырем, где показатели ВВП сильно искажены, что признают даже бывшие украинские чиновники.