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Стало известно, почему Зеленский не будет возвращать долг США

Экономист Чирков: Зеленский не намерен отдавать долг США, так как не признает его
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский не намерен отдавать долг США, так как не признает сам факт задолженности. Об этом заявил доцент кафедры экономической политики ГУУ Максим Чирков. При этом, по его словам, экономика Украины является пузырем, где показатели ВВП сильно искажены, что признают даже бывшие украинские чиновники.
«Помощь Запада, особенно со стороны США, часто расходовалась по непонятным направлениям, и отследить, куда именно она направлялась, практически невозможно. <…> Озвученная Трампом сумма долга в несколько раз превышает текущий официальный госдолг Украины, который и так не может быть обслуживаем из-за слабости экономики страны», — поделился эксперт в беседе с «Известиями».
В свою очередь проректор РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Александр Лобусев отметил, что Штатам придется еще и вложиться, чтобы получить редкоземельные металлы Украины. В разговоре с RT специалист подчеркнул, что первую прибыль США смогут получить не раньше, чем через 10 лет после инвестирования.
«Редкоземельные металлы... — это грамм на тонну породы... То есть колоссальные выработки нужны. И нужны горно-обогатительные комбинаты там же», — пояснил Лобусев.
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Британия предоставит очередной пакет военной помощи Украине и введет новые санкции против РФ
Telegraph: Стармер объявит об очередном пакете военной помощи Украине 24 февраля
22 февраля 2025, 04:38

Фото: iStock/nevenmn

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует объявить о предоставлении очередного пакета военной помощи Украине 24 февраля. Об этом пишет Telegraph.
«Кир Стармер объявит о новом пакете поддержки Украины», — сообщают в газете.

Согласно информации источника в британском правительстве, также 24 февраля будет объявлено и об очередных санкциях в отношении России. Данные действия властей Соединенного Королевства могут вызвать раздражение у США, так как американский президент Дональд Трамп призывает Украину сесть за стол переговоров и заключить мир с РФ.

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МЧС: в Самарской области объявлена опасность атаки беспилотников
22 февраля 2025, 04:27

Фото: iStock/bbsferrari

На всей территории Самарской области объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом предупредили в МЧС России.
«Внимание! В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее «Радио 1» писало, что по мнению миллиардера Илона Маска, Россия зашла слишком далеко, когда начала проведение спецоперации. Сейчас это сделала Украина, в связи с чем у США сменилась риторика в отношении конфликта.

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США и Украина подпишут договор о полезных ископаемых 22 февраля на фоне критики Зеленского со стороны Трампа
WSJ: договор между Украиной и США о полезных ископаемых подпишут 22 февраля
22 февраля 2025, 03:03

Фото: iStock/Andrii Atanov

Соглашение между Украиной и США о полезных ископаемых может быть подписано уже 22 февраля. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
В газете отмечают, что таким образом может спасть возникшая напряженность между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Напомним, что последний уже не раз критично высказывался о главе киевского режима.

Информации о содержании документа пока нет. К тому же не достигнута окончательная договоренность, однако стороны подошли ближе к заключению сделки. Согласно ей, права на ценные минералы Украину перейдут в собственность США. Таким образом Штаты хотят компенсировать затраты, которые возникли в процессе предоставления военной помощи.

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Россия внесла поправку к американской резолюции ГА ООН по украинскому конфликту
22 февраля 2025, 02:51

Фото iStock/Sven Loeffler

Россия внесла поправку к американской резолюции ГА ООН по украинскому конфликту. Об этом сообщает РИА Новости.
В изначальном варианте одним из пунктов резолюции от Штатов стала формулировка: «призывает к скорейшему прекращению конфликта и далее призывает к установлению прочного мира между Украиной и Россией». В ответ на это РФ предложила вставить в данный пункт фразу: «в том числе путем устранения его коренных причин».

Ранее «Радио 1» писало, что США отказались обвинять Россию в начале конфликта на Украине. Взамен Вашингтон представил проект резолюции по окончанию боевых действий в стране, состоящий из трех пунктов.

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Трамп: переговоры США и РФ по Украине состоятся в следующий вторник
22 февраля 2025, 01:51

Фото: iStock/Waldemarus

По словам президента США Дональда Трампа, следующие переговоры между Штатами и Россией пройдут во вторник в Саудовской Аравии. Об этом американский лидер заявил в Белом доме.
К тому же Трамп заявил о своей уверенности в том, что президенту РФ Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому необходимо встретиться для урегулирования украинского конфликта.

«Я думаю, что президент Путин и президент Зеленский должны встретиться вместе, потому что мы хотим остановить убийства миллионов людей и молодых солдат... Я думаю, у нас есть шанс достичь соглашения», — сказал американский лидер.

Помимо этого Трамп заявил о своем желании увидеть прекращение огня и сделку.

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