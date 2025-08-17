Стало известно, почему Зеленский не принял условий России

17 августа 2025, 13:08

WP: Зеленский боится потерять Одессу, поэтому отверг требования России

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский отказался принять российское условие о выводе украинских войск со всей территории Донбасса, мотивируя это опасениями за судьбу Одессы, пишет The Washington Post со ссылкой на источник. По его словам, передача Донбасса приведёт к тому, что России откроется путь к Одессе.