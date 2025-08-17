Стало известно, почему Зеленский не принял условий России
Владимир Зеленский отказался принять российское условие о выводе украинских войск со всей территории Донбасса, мотивируя это опасениями за судьбу Одессы, пишет The Washington Post со ссылкой на источник. По его словам, передача Донбасса приведёт к тому, что России откроется путь к Одессе.
Ранее Financial Times сообщила, что после переговоров с Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп сменил риторику по Украине, за что подвергся жёсткой критике со стороны киевских чиновников.
Источники газеты охарактеризовали прошедший на Аляске саммит как «ужасный» и выразили мнение, что Трамп стремится к «быстрой сделке» по украинскому вопросу.
Встреча президентов РФ и США состоялась 15 августа на Аляске; по её итогам оба лидера заявили о «существенном прогрессе» в урегулировании конфликта на Украине, однако каких‑либо подписанных соглашений не было.
