В Минобороны доложили актуальные новости СВО

Минобороны: ВС РФ поразили хранилище ракет ВСУ «Сапсан»
Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Минобороны сообщило, что российские войска поразили место хранения оперативно‑тактических ракет ВСУ «Сапсан».



По данным МО РФ, удары наносились оперативно‑тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. Кроме складов с ракетами и комплектующими, поражены склады боеприпасов и БПЛА дальнего радиуса действия, а также пункты временной дислокации частей ВСУ и наёмников.

Ранее ФСБ заявляла, что совместно с армией сорвала планы Киева по производству комплексов «Сапсан». В результате ударов, как утверждается, была уничтожена техническая база по изготовлению дальнобойных баллистических ракет, а промышленности оборонного комплекса Украины нанесён значительный ущерб.

Спецоперация России по демилитаризации и денацификации Украины продолжается с 24 февраля 2022 года.

Никита Кротов

