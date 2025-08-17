В Минобороны доложили актуальные новости СВО
Минобороны сообщило, что российские войска поразили место хранения оперативно‑тактических ракет ВСУ «Сапсан».
По данным МО РФ, удары наносились оперативно‑тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. Кроме складов с ракетами и комплектующими, поражены склады боеприпасов и БПЛА дальнего радиуса действия, а также пункты временной дислокации частей ВСУ и наёмников.
Ранее ФСБ заявляла, что совместно с армией сорвала планы Киева по производству комплексов «Сапсан». В результате ударов, как утверждается, была уничтожена техническая база по изготовлению дальнобойных баллистических ракет, а промышленности оборонного комплекса Украины нанесён значительный ущерб.
Спецоперация России по демилитаризации и денацификации Украины продолжается с 24 февраля 2022 года.
