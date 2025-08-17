В Минобороны доложили актуальные новости СВО

17 августа 2025, 12:58

Минобороны: ВС РФ поразили хранилище ракет ВСУ «Сапсан»

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Минобороны сообщило, что российские войска поразили место хранения оперативно‑тактических ракет ВСУ «Сапсан».