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Западные элиты пытаются выставить поражение ВСУ в бою как победу, так как Украина смогла сохранить государственность. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его мнению, сейчас Киев будут склонять к уступкам территории проведению президентских выборов.
«Украину решено сдать. В этом уже нет никаких сомнений, и на Западе на всех уровнях теперь только и делают, что рассказывают о решающем российском преимуществе на фронтах. Идея заключается в том, чтобы представить как победу существующее ныне положение дел — мол, страна хотя бы сохранила свою государственность. При таком раскладе любые территориальные потери кажутся незначительными», — пояснил депутат в беседе с «Известиями».В то же время член думского комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал неуместным слово «уступки» в контексте мирного урегулирования украинского конфликта. Так в разговоре с RT он прокомментировал слова будущего спецпосланника президента США Кита Келлога о том, что Дональд Трамп не пойдет на уступки президенту России Владимиру Путину.
«Наш президент не раз предельно ясно обозначал позицию России, поэтому использование слова «уступки» в контексте, касающемся мирного урегулирования конфликта, просто неуместно. Именно Москва всегда подчеркивала свою открытую позицию и готовность к диалогу, Киев же саботировал договоренности, срывал соглашения и всячески раскачивал ситуацию, способствуя эскалации», — объяснил парламентарий.Читайте также:
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