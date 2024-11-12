Стало известно продвижении ВС РФ в Запорожской области

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Российские военные выбили силы ВСУ из села Ровнополь на Времевском направлении на стыке Запорожской области и ДНР. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, его слова передает РИА Новости.
«Наши войска стремительным рывком выбили противника из села Ровнополь, отодвинув линию фронта на север. Сейчас там идет зачистка», — пояснил Рогов.
Он также добавил, что бойцы ВС РФ вышли на окраины села Новодаровка, которое располагается западнее. В настоящее время там идут бои.
Ранее Рогов также заявлял, что у боевиков ВСУ «в прямом смысле идут истерики» при ударах по Запорожской области. По его словам, в качестве обратных действий противник бьет по мирному населению. Он уточнил, что больше всего страдают жители в северо-западном кусте Запорожской области — это Каменка-Днепровская, Белозерка. Каждый день туда летят десятки дронов и бьют буквально по всему, что найдут.
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Элина Позднякова