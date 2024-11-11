На Украине сообщают о взрывах в подконтрольной ВСУ части Запорожья

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Во временно подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы. Об этом сообщил поставленный Киевом глава областной военной администрации Иван Федоров в своем телеграм-канале.
«Взрывы в Запорожской области», — написал он.Ранее председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов сообщал, что киевские власти скрывают реальные потери, понесенные в результате удара по одному из цехов завода «Мотор Сич» в Запорожье. По его словам, после атаки к месту прибыли около 50 карет скорой помощи, а по официальным данным на заводе погибло шесть человек, ранения получили 22.
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