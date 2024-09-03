Фото: iStock/3sbworld
Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что Харьков и область будут освобождены, чтобы обеспечить безопасность Российской Федерации. Об этом информирует РИА Новости.
«Я никогда не даю ложных обещаний и не могу это делать, поэтому я не стану называть сроки. Но я практически уверен в том, что уже достаточно скоро наша земля будет освобождена от укронацистов», — сказал он.
Все действия, происходящие в Харьковской области, направлены на формирование санитарной зоны для обеспечения безопасности российских регионов, граничащих с Украиной, отметил Ганчев.
Ранее президент РФ Владимир Путин в рамках встречи с участниками программы «Время героев» заявил, что Россия отодвигает фронтовую линию на харьковском направлении для снижения террористических ударов по Белгороду.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
Читайте также:
Стало известно, что в Белгородской области загорелся купол храма после атаки БПЛА
Командир спецназа «Ахмат» сделал важное заявление об уничтожении техники ВСУ под Курском
Боец спецназа рассказал, что бронетехнику США непросто уничтожить
Дарья Осипова