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Стало известно, сколько детей погибло от ударов ВСУ с начала года

С начала года от атак ВСУ погибли 30 детей, пострадали 95
28 мая 2024, 11:44
Фото: iStock/eranicle

Фото: iStock/eranicle

В результате атак украинских войск по регионам России с начала года погибли 30 детей, ещё 95 пострадали. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в ходе пресс-конференции, посвящённой убийству российских детей оружием НАТО.


Он подчеркнул, что всего с 1 января 2024 года пострадали 125 несовершеннолетних. Из них 30 погибли, ещё 95 получили ранения разной степени тяжести.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела украинских войск 25 мая погибли четыре мирных жителя, ещё 18 человек пострадали.

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Пушилин сообщил о ситуации на фронте
Пушилин: фронтовая линия в ДНР отодвигается, ВСУ стараются бить по гражданским
28 мая 2024, 12:18

РИА Новости/Владимир Астапкович

Фронтовая линия в ДНР отодвигается, боевики ВСУ стараются бить по мирному населению. Об этом РИА Новости сообщил глава региона Денис Пушилин.
«Ситуация остается сложной. Противник терпит достаточно серьезные удары, на линии фронта ДНР на многих направлениях наши подразделения продвигаются вперед, освобождают все новые населенные пункты», – сказал Пушилин.

Он добавил, что погибшие среди гражданских фиксируются еженедельно, а также раненые и разрушенные объекты гражданской инфраструктуры, которые никак не связаны с военной.

Тем не менее, Пушилин считает ситуацию на фронтовой линии республики оптимистичной, поскольку чем дальше фронтовая линия, тем меньше у боевиков ВСУ возможностей бить по территории ДНР.

«Но при этом стоит отметить, что западные страны продолжают поставки дальнобойного вооружения, это позволяет противнику доставать до любой точки на всей территории ДНР», – заключил Пушилин.

Россия продолжает спецоперацию на Украине, начатую в конце февраля 2022 года.

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«Чувствуют себя брошенными»: В США обвинили Байдена в провале ВСУ
Баррос: нехватка оружия стала причиной провалов Украины в конфликте с Россией
28 мая 2024, 11:35

Фото: iStock/PromesaArtStudio

Неудачная политика американского лидера Джо Байдена по отношению к Украине, а также задержки с предоставлением военной помощи послужили причиной провала ВСУ на поле боя. Об этом заявил представитель вашингтонского Института по изучению войны Джордж Баррос.
Задержка военной помощи дорого обошлась Украине, так как вызвала «кризис боевого духа» среди украинских военных, отметил Джордж Баррос.

«Украинцы чувствуют себя брошенными. Боевой дух низкий, они не чувствуют поддержки», — рассказал он.

Баррос добавил, что они не испытывают энтузиазма по поводу участия в боевых действиях, потому что знают, что есть нехватка материалов. У них нет никакой гарантии, что они будут вооружены, экипированы и обучены.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В Калининграде начались переговоры Лихачева и Гросси по ситуации на ЗАЭС
28 мая 2024, 11:25

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Переговоры главы Росатома Алексея Лихачева и генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси по ситуации на Запорожской АЭС начались в Калининграде. Об этом информирует ТАСС.
Самолет из Вены приземлился в Калининграде в 9:01 мск. Уточняется, что встреча Лихачева и Гросси проходит на территории аэропорта Храброво в вип-зале.

Согласно информации источника, вместе с главой «Росатома», РФ представляют сотрудники Минобороны, МИД, Росгвардии и Ростехнадзора.

Ранее Гросси сообщал о своей поездке в РФ в мае. По его словам, цель визита заключается в обсуждении технических аспектов, касающихся Запорожской АЭС. Он добавил, что не ожидает в рамках ближайшего визита в Россию встреч с руководством государства.

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Два беспилотника ВСУ сбиты в Белгородской области
28 мая 2024, 11:25

Фото: iStock/rancho_runner

Дежурные средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Белгородской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
Отмечается, что в районе 10:40 мск была пресечена попытка украинских войск произвести террористическую атаку с применением беспилотника самолётного типа по объектам на российской территории. В результате оперативной работы ПВО два дрона были уничтожены в небе над Белгородской областью.

Ранее сообщалось, что Нидерланды предложили партнёрам собрать по деталям систему ПВО Patriot и передать её Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#белгородская область
#беспилотник
#всу
#пво
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Подполье: На Украине сотрудники военкоматов дежурят у роддомов
28 мая 2024, 11:12

Фото: iStock/Oksana Khodakovskaia

Представитель проророссийской подпольной организации «‎Дозор» рассказал про дежурство патрулей ТЦК у зданий роддомов на Украине. Об этом пишет ТАСС.
По его словам, дежурствами сотрудников ТЦК у станций метро местных уже не удивить. Он рассказал, что сейчас сотрудники ТЦК могут забрать отца ребенка, который пришел в аптеку за лекарством. Или на пороге детского сада.

«Фиксировались случаи дежурства инквизиции у зданий роддомов», — отметил представитель проророссийской подпольной организации.

Ранее сообщалось, что ТЦК в Харькове начали насильно мобилизовать граждан без определенного места жительства. Кроме этого, военкоматы мобилизуют тех, у кого есть проблемы с употреблением наркотиков и спиртного.

Напомним, ранее Владимир Зеленский подписал указ об ужесточении мобилизации. Украинские военкомы применяли зверские меры для мобилизации населения и ранее, но теперь они участились в разы. Особенно жестоко обращаются с военнообязанными в Одессе — там мужчин вытаскивают из общественного транспорта, а иногда и ломятся прямо в двери квартиры.

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Нидерланды предложили партнёрам собрать ПВО Patriot по деталям и отправить Киеву
28 мая 2024, 11:12

Фото: iStock/MikeMareen

Нидерланды предложили странам-партнёрам по деталям собрать одну систему ПВО Patriot и отправить её на Украину. При этом страна готова предоставить комплектующие для сборки из собственных запасов, заявила глава нидерландского Минобороны Кайса Оллонгрен.
Она подчеркнула, что в настоящее время ведутся переговоры по сборке системы Patriot, а также подготовке украинских экипажей. Благодаря совместной работе с партнерами появляется возможность предоставить Украине вооружение в ближайшее время.

Ранее британская газета Standard писала, что Украина начнёт получать истребители F-16 уже в июне-июле. При этом издание не уточнило, какая страна будет предоставлять эти самолёты Киеву.

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#нидерланды
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#оружие
#пво
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Боец «Ахмата» Атаги рассказал о низком уровне боевого духа солдат ВСУ
28 мая 2024, 11:00

Фото: iStock/Leestat

Боец спецназа «Ахмат» с позывным Атаги заявил, что боевой дух солдат ВСУ находится на низком уровне. Об этом Атаги сообщил в беседе с членом Общественной палаты России Максимом Григорьевым.
По словам Атаги, подразделения украинской армии на его участке фронта оказывают сопротивление, однако многие боевики сражаются либо из чувства страха, либо под действием психотропных веществ. Он отметил, что боевики ВСУ не могут отступать, поскольку украинские пленные неоднократно рассказывали о заградотрядах в тылу частей армии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что население страны устало от конфликта. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
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#спецоперация
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Министры обороны ЕС обсудят право Украины ударять западным оружием по России
28 мая 2024, 10:56

Фото: iStock/butenkow

Главы министерств обороны стран Евросоюза обсудят возможность снятия ограничений на удары Украины западным оружием по территории России, к чему днём ранее призвал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Он подчеркнул, что некоторые европейские государства в настоящее время принимают решения о разрешении Киеву наносить удары по целям внутри российской территории. Затем данный вопрос также будет рассмотрен на совместном заседании министров обороны, который состоится во вторник в Брюсселе. Столтенберг также примет в нём участие.

Боррель подчеркнул, что также будет затронут вопрос о рисках эскалации конфликта в случае принятия такого решения. Он заявил о необходимости достижения компромисса между риском развития конфликта и необходимостью для Украины вести оборону.

Накануне генсек НАТО выступил за снятие ограничений на использование западного оружия для обстрелов военных целей внутри российской территории.

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#евросоюз
#украина
#обстрел
#россия
#оружие
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Президент Латвии Ринкевичс не видит причин для отказа от ударов ВСУ по РФ
28 мая 2024, 10:13

Фото: РИА Новости/Александр Максименко

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что не видит причин запрещать Украине наносить удары западным вооружением по территориям России. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNN.
«То, что мы видим, на самом деле является следствием нашей неспособности обеспечить Украину вооружением и введения ограничений на использование этого оружия для нанесения ударов по военным целям в России. Мы не говорим о городах или мирных гражданах, речь идет о законных военных целях», — заявил Ринкевичс.

Он также выразил своё полное согласие со словами генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который ранее неоднократно заявлял о праве Киева бить по российским территориям западным оружием.

По словам лидера Латвии, нет никакой причины не разрешать Киеву эффективно использовать полученное вооружение против РФ.

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