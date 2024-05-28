Стало известно, сколько детей погибло от ударов ВСУ с начала года

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В результате атак украинских войск по регионам России с начала года погибли 30 детей, ещё 95 пострадали. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в ходе пресс-конференции, посвящённой убийству российских детей оружием НАТО.
Он подчеркнул, что всего с 1 января 2024 года пострадали 125 несовершеннолетних. Из них 30 погибли, ещё 95 получили ранения разной степени тяжести.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела украинских войск 25 мая погибли четыре мирных жителя, ещё 18 человек пострадали.
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Анастасия Чинкова