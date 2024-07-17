Стало известно, сколько HIMARS уничтожила российская армия с начала СВО

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Вооруженные сил РФ уничтожили с начала специальной военной спецоперации около 60 установок РСЗО HIMARS американского производства, сообщает «Военная хроника».
Отметим, что ВСУ тщательно скрывает потери данного вооружение, за счёт чего регулярно ведутся споры вокруг того, сколько именно этих комплексов уничтожили бойцы российских сил и когда. Согласно открытым сведениям, за все время конфликта Украине было передано как минимум 55-57 систем всех типов: колесные и гусеничные варианты.
До января 2024 года западные информагентства утверждали, что российской армии не удалось уничтожить ни одну из установок, но еще в начале декабря 2022 года войска России уничтожили сразу 5 установок в ходе удара по складу ВСУ в районе Григоровского и Шевченкова Запорожской области.
Суммарно, по официальным заявлениям Минобороны РФ и верифицированным источникам, с геопривязкой удалось установить 56 эпизодов поражения M142/M270, во время которых было уничтожено и/или серьезно повреждено от 55 до 65 пусковых установок.
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До января 2024 года западные информагентства утверждали, что российской армии не удалось уничтожить ни одну из установок, но еще в начале декабря 2022 года войска России уничтожили сразу 5 установок в ходе удара по складу ВСУ в районе Григоровского и Шевченкова Запорожской области.
Суммарно, по официальным заявлениям Минобороны РФ и верифицированным источникам, с геопривязкой удалось установить 56 эпизодов поражения M142/M270, во время которых было уничтожено и/или серьезно повреждено от 55 до 65 пусковых установок.
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Алина Юрчак