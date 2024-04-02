Стало известно, сколько кв. км удалось отвоевать армии России у ВСУ с начала года

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С начала текущего года армии России удалось взять под контроль 403 квадратных километра новых территорий РФ. Об этом на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.
«Всего с начала года под наш контроль перешло 403 квадратных километра территории новых регионов Российской Федерации», — заявил Шойгу.
Таким образом, в марте российские военные полностью освободили и взяли под свой контроль населенные пункты Невельское, Орловка, Тоненькое, Красное в ДНР и посёлок Мирное в Запорожской области.
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