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Стало известно, сколько кв. км удалось отвоевать армии России у ВСУ с начала года

Шойгу: с начала года ВС РФ отвоевали 403 кв. км новых территорий РФ
02 апреля 2024, 15:07
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

С начала текущего года армии России удалось взять под контроль 403 квадратных километра новых территорий РФ. Об этом на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.
«Всего с начала года под наш контроль перешло 403 квадратных километра территории новых регионов Российской Федерации», — заявил Шойгу.

Таким образом, в марте российские военные полностью освободили и взяли под свой контроль населенные пункты Невельское, Орловка, Тоненькое, Красное в ДНР и посёлок Мирное в Запорожской области.


По словам Шойгу, армия России активно продолжает снижать боевой потенциал противника.

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В Британии рассказали о новом оружии РФ, с которым не могут справиться ВСУ
UnHerd: ВСУ не выдерживают ударов российских планирующих бомб
02 апреля 2024, 15:09

Фото: iStock/Kamila Kozioł

ВСУ не могут противостоять российским планирующим авиабомбам. Об этом сообщила обозреватель британского портала UnHerd Бетани Эллиотт.
По ее словам, такие снаряды тяжело сбить украинской системе ПВО. Кроме того, российские бомбы могут не только разрушить инфраструктуру противника, но и сломить боевой дух ВСУ.

К одному из последствий ударов такими бомбами, журналистка отнесла серьезное ухудшение самочувствия солдат. Эллиотт заявила, что военнослужащие жалуются на рвоту, у них диагностируют сотрясение мозга и контузию.

Журналистка добавила, что авиабомбы помогли российской армии установить контроль над Авдеевкой.

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Стало известно, как российские бойцы работают на подступах к Клещеевке
Замкомбата «Лагерь» заявил о закреплении в земле
02 апреля 2024, 15:07

Фото: iStock/cla78

Замкомбата с позывным «Лагерь» рассказал о работе 1486-ого ленинградского полка, 4-ой бригады на подступах к Клещеевке.
Он отметил, что российским бойцам приходится работать на голой местности и фактически закрепляться в земле.

«Где низинкой можно пройти, где как, где уже на высоту подняться. Люжбины дают нам одновременно и сложности, и преимущество. Так, в ней можно затаиться, спрятаться от тех же «птичек», — поделился с военкором RT Владом Андрицей «Лагерь».

До этого советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский комментировал ситуацию с взятыми под российский контроль стратегически важные укрепрайоны противника у Часова Яра.

«Особенность отбитых нами участков в их стратегической важности, ну и, соответственно, перспективах», — отмечал в беседе с «Царьградом» Кимаковский.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что армия России успешно продвигается вперёд после провала украинского контрнаступления.

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#контроль
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Стало известно о ликвидации спонсора РДК*
«Военное обозрение»: ликвидирован спонсор РДК* Калмаков
02 апреля 2024, 14:47

Фото: iStock/zabelin

У границы с Белгородской областью ликвидирован украинский предприниматель Юрий Калмаков, сообщает «Военное обозрение».
По данным военных корреспондентов, бизнесмен был «идейным украинским нацистом» и, по информации издания, выступал спонсором «Русского добровольческого корпуса»* (РДК*).

В материале отмечается, что Калмаков финансировал одно из подразделений этой террористической группировки. Подробности операции по ликвидации предпринимателя не разглашаются.

Подтверждение о ликвидации Юрия Калмакова также получил военный корреспондент Руслан Татаринов, о чем он написал в своем Telegram-канале.

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Украина готовится к масштабному наступлению ВС РФ
Экс-полковник СБУ Стариков: Удары ВС РФ по инфраструктуре лишат ВСУ резервов
02 апреля 2024, 14:13

Фото: iStock/SergeyVButorin

Удары армии России по объектам инфраструктуры Украины лишат ВСУ военных резервов. Об этом заявил экс-полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*.
«Для чего это делается? Чтобы мы не смогли подводить наши стратегические резервы», — уверен Стариков.

Он пояснил, что российские удары по объектам электроснабжения на Украине не позволят использовать поезда, чтобы отправлять на них стратегические резервы на линию боевого соприкосновения. Таким образом, ВСУ останутся без подкрепления.

Стариков также считает, что после ударов по инфраструктуре Украины армия России может перейти в крупное наступление на земле.

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* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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#всу
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Шойгу заявил о прорыве ВС РФ после провала контрнаступления ВСУ
02 апреля 2024, 13:52

Фото: сайт Кремля

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что армия России успешно продвигается вперёд после провала украинского контрнаступления. Об этом он говорил в рамках тематического селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ.
«После провала контрнаступления противник пытается закрепиться на отдельных рубежах и позициях, но ни на одном из направлений своих целей не достиг», — говорится в сообщении Минобороны РФ.
Министр обороны напомнил, что в марте текущего армия России освободила от ВСУ населенные пункты Невельское, Орловка, Тоненькое, Красное
в ДНР и село Мирное в Запорожской области. При этом с начала года под контроль российских военных перешло 403 квадратных километра территории новых регионов РФ.

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Военкор Сладков предположил, откуда мог прилететь БПЛА в Татарстан
Военкор Сладков: дрон был замаскирован недалеко от НПЗ в Татарстане
02 апреля 2024, 13:43

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Дрон-камикадзе никак не мог прилететь с Украины в Татарстан, а был замаскирован недалеко от предприятия. Так считает военный корреспондент Александр Сладков.
«Я свою версию изложу. БПЛА никак не мог прилететь из Украины. Это запланированный ранее удар. Коптер-камикадзе с боевым зарядом был замаскирован в радиусе действий, недалеко от НПЗ. Получил сигнал, взлетел и ударил», — написал Сладков в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что сигнал можно подать дистанционно и добавил, что такой механизм не является новым и использовался ещё во времена Великой Отечественной войны.

Военкор пояснил, что украинские диверсанты оставляют заряженные беспилотники с отсроченным действием при заходах на территорию России. При этом спецслужбам порой удаётся предотвращать подобные налёты.

Напомним, 2 апреля ранним утром беспилотные летательные аппараты впервые атаковали предприятия на территории Республики Татарстан. Ударам подверглись заводы в Елабуге и Нижнекамске.

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Все студенты: Число пострадавших после атаки дронов в Татарстане возросло до 12
РБК: число пострадавших при атаке БПЛА в «Алабуге» выросло до 12
02 апреля 2024, 13:34

Фото: Istock/NiseriN

Количество пострадавших после ударов беспилотников в Елабужском районе Татарстана возросло до 12 человек, все они студенты «Алабуга политех», сообщает РБК со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу.
Ранее сообщалось о нарушении остекления в трех зданиях общежития политехнического колледжа в Елабуге.

«Число пострадавших в результате атаки дрона в Елабуге возросло до 12, все они — студенты «Алабуга Политеха», — говорится в сообщении.

ВСУ атаковали предприятия Татарстана утром 2 апреля. Они ударили по объектам в Елабуге и Нижнекамске. С начала проведения СВО на территории Украины, это первый случай, когда украинская сторона атаковала Татарстан.

Как отметили в Кремле, киевский режим продолжает террористическую активность, российские военные работают, чтобы минимизировать и исключить угрозу.

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Шойгу ответил на вопрос о привлечении призывников к участию в СВО
Шойгу заявил, что призывники не будут допускаться к участию в спецоперации
02 апреля 2024, 13:09

Фото: Istock/Dzmitry Ryshchuk

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что призывники не будут допускаться к участию в СВО. Об этом он сообщил во время выступления на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил (ВС) России.
Прежде в Генштабе РФ также исключили отправку призванных на срочную военную службу в зону спецоперации.

Напомним, весенний призыв в России начался первого апреля.

Также глава оборонного ведомства сообщил, что украинская сторона с начала текущего года, потеряла в боях более 80 000 военных. Число пораженной техники превысило 14 000. Шойгу также указал на террористические методы Киева, который пытается перенести боевые действия на российские территории.

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#весенний опк
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Шойгу раскрыл потери ВСУ с начала года
Шойгу: ВСУ с января потеряли более 80 тысяч военных, 1200 танков и бронемашин
02 апреля 2024, 13:07

Фото: сайт Кремля

С начала января вооруженные силы Украины понесли значительные потери, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных Сил Российской Федерации.
По его словам, ВСУ потеряли за этот период более 80 тысяч военнослужащих и 14 тысяч единиц различного вооружения, включая свыше 1200 танков и другую бронетехнику, передает РИА Новости.

Накануне в Минобороны РФ заявили, что ВСУ на авдеевском направлении за сутки потеряли около 300 военнослужащих и один танк Abrams американского производства. По данным ведомства, противник также потерял пять боевых бронированных машин и пять автомобилей.

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