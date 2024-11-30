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Глава киевского режима Владимир Зеленский готов к окончанию конфликта с РФ без возврата занятых российскими войсками территорий, сообщило информационное агентство Bloomberg.
Представители западного агентства пришли к подобному выводу после интервью Владимира Зеленского Sky News — в нём он обратил внимание, что «зонтик НАТО» над остающейся под контролем украинской стороны территорией помог бы остановить горячую фазу конфликта с Российской Федерацией.
В материале подчёркивалось, что трехлетнее столкновение «приближается к переломному моменту в следующем году», так как Вооружённые силы Российской Федерации уверенно продвигаются с востока, а победивший на выборах президента Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп пообещал положить конец боевым действиям между двумя странами.
Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, заявил на Украине начнут призывать в армию детей из-за нехватки оружия.
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В материале подчёркивалось, что трехлетнее столкновение «приближается к переломному моменту в следующем году», так как Вооружённые силы Российской Федерации уверенно продвигаются с востока, а победивший на выборах президента Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп пообещал положить конец боевым действиям между двумя странами.
Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, заявил на Украине начнут призывать в армию детей из-за нехватки оружия.
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Ольга Енгалычева