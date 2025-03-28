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США пять раз за всю историю пытались купить Гренландию — в 1917, в 1946, в 1967, в 2019 и 2025 годах. Как сообщают argumenti.ru, американский интерес к острову обусловлен стратегическими, экономическими и геополитическими факторами.
«Тяга Америки к Гренландии объяснялась тем, что Гренландия находится в стратегически важном месте между Северной Америкой и Европой. Контроль над Гренландией мог бы обеспечить США военное преимущество в Арктическом регионе. <…> С учетом изменения климата и таяния льдов в Арктике, интерес к Гренландии возрос, так как это открывает новые морские пути и возможности для добычи ресурсов», — отмечает издание.В то же время в Госдуме оценили новый проект соглашения Украины и США по полезным ископаемым, который подразумевает передачу контроля на ними Вашингтону. В беседе с RT депутат Дмитрий Белик заявил, что проект демонстрирует американо-украинские отношения как связь митрополии и колонии, а не как контакты партнеров. По его словам, никаких плюсов от этой сделки Киеву ждать не стоит, тем более гарантий безопасности.
«Договор составлен так, как выгодно Штатам, и украинская сторона напрасно грезит о положительных изменениях для себя. Особенно стоит обратить внимание на бессрочность договора, которая недвусмысленно намекает: фактически потерявшая суверенитет Украина — это страна, глубоко зависимая от Штатов, и киевскому режиму пора снять картонную корону», — пояснил парламентарий.Читайте также:
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