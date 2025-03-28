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Стало известно, сколько раз пытались купить Гренландию и зачем она нужна США

argumenti.ru: США пять раз пытались купить Гренландию за всю историю
Фото: iStock/KimKimsenphot

Фото: iStock/KimKimsenphot

США пять раз за всю историю пытались купить Гренландию — в 1917, в 1946, в 1967, в 2019 и 2025 годах. Как сообщают argumenti.ru, американский интерес к острову обусловлен стратегическими, экономическими и геополитическими факторами.
«Тяга Америки к Гренландии объяснялась тем, что Гренландия находится в стратегически важном месте между Северной Америкой и Европой. Контроль над Гренландией мог бы обеспечить США военное преимущество в Арктическом регионе. <…> С учетом изменения климата и таяния льдов в Арктике, интерес к Гренландии возрос, так как это открывает новые морские пути и возможности для добычи ресурсов», — отмечает издание.
В то же время в Госдуме оценили новый проект соглашения Украины и США по полезным ископаемым, который подразумевает передачу контроля на ними Вашингтону. В беседе с RT депутат Дмитрий Белик заявил, что проект демонстрирует американо-украинские отношения как связь митрополии и колонии, а не как контакты партнеров. По его словам, никаких плюсов от этой сделки Киеву ждать не стоит, тем более гарантий безопасности.
«Договор составлен так, как выгодно Штатам, и украинская сторона напрасно грезит о положительных изменениях для себя. Особенно стоит обратить внимание на бессрочность договора, которая недвусмысленно намекает: фактически потерявшая суверенитет Украина — это страна, глубоко зависимая от Штатов, и киевскому режиму пора снять картонную корону», — пояснил парламентарий.
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Россия и Украина обменялись телами военных по схеме 909 на 43
Россия передала Украине 909 тел боевиков ВСУ
28 марта 2025, 16:19

Фото: iStock/3dmitry

Россия передала Украине 909 тел военнослужащих ВСУ, а взамен получила 43 тела погибших бойцов ВС РФ, защищавших родину ценой собственных жизней. Об этом сообщил репортёр ВГТРК Андрей Руденко.
«Только что Киеву вернули 909 тел всушников, погибших в результате кровавой авантюры Зеленского, прежде всего в Курской области. Мы получили обратно 43 тела погибших», — написал Руденко в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что среди переданных России тел, восемь принадлежат мирным жителям Курской области, которых насильно вывезли на территорию Украины. Люди погибли в украинском плену.

Координационный штаб по вопросам военнопленных Украины эту информацию подтвердил. В Минобороны РФ официального подтверждения данной информации еще не давали.

При этом председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов обратил внимание на то, что пропорции обмена телами увеличились до 1 к 21. Это, по его словам, свидетельствует о колоссальных потерях ВСУ.

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ВС РФ отомстили за убийство военкора Анны Прокофьевой
Боец Купол: ВС РФ бьют по ВСУ снарядами с подписью «За Анну Прокофьеву»
28 марта 2025, 16:17

Фото: iStock/Dragon Claws

Бойцы ВС РФ мстят украинским боевикам за убийство военкора Первого канала Анны Прокофьевой, прикрепляя к дронам снаряды с подписью «За Анну Прокофьеву». Об этом рассказал военный с позывном Купол в беседе с NEWS.ru.
По его словам, один из таких снарядов поразил трех бойцов ВСУ, прятавшихся в подвале разрушенного дома. Операторы БПЛА отправили к ним дрон с «подписным» снарядом.
«Когда все трое бойцов ВСУ спустились вниз по лестнице, за ними последовал начиненный взрывчаткой беспилотник, после чего аппарат сдетонировал. Как уточнил Купол, бои проходят на Белгородском и Курском направлениях», — отмечает издание.
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Глава Рузского округа Горбылёв рассказал о поддержке участников СВО и ветеранов
28 марта 2025, 15:59

А. Горбылёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

В Рузском муниципальном округе особое внимание уделяется всему, что связано с поддержкой участников спецоперации и их семей. Об этом глава муниципалитета Александр Горбылёв рассказал губернатору Московской области Андрею Воробьёву в ходе рабочей встречи.
«Мы постоянно взаимодействуем с семьями участников спецоперации, поддерживаем их. В округе работает отделение Ассоциации ветеранов СВО, туда уже приняты 10 человек. Один боец подал заявку в программу «Герои Подмосковья», – рассказал Горбылёв.
Он добавил, что в муниципальном округе не забывают и о подвигах земляков в военные годы.
«В преддверии 80-летия Победы нашего народа в Великой Отечественной войне устанавливаем стелу «Населённый пункт воинской доблести» в Рузе. Важный аспект, что все наши ветераны, которых, к сожалению, уже осталось мало, являются Почётными гражданами Рузского муниципального округа», – сказал глава Воробьёву.
В планах по благоустройству в этом году – открыть в Рузе после реконструкции сквер на ул. Социалистической, а в 2026-м – обновлённую площадь Партизан.

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Пенсионерка из Суджи спустя восемь месяцев встретилась с дочерью
28 марта 2025, 15:57

Суджа (фото: Telegram @Hinshtein)

85-летняя пенсионерка из Суджи спустя восемь месяцев была спасена российскими бойцами и смогла встретиться с дочерью. Как выяснил RT, женщину зовут Екатерина Андреевна, с семьей она не виделась с августа, когда в Курскую область началось вторжение.
Ее мужа смогли эвакуировать сначала в Белгород, а потом в Курск. Однако воссоединения с женой он не дождался — 93-летний дедушка умер перед Новым годом, отмечает издание. Екатерина Андреева об этом еще не знает.

Дочь Ольга с августа не знала, жива ли ее мать.
«Некоторое время женщина не знала, живы ли родственники, пока семья случайно не увидела отца Ольги Василия в сети — он засветился в ролике бойцов ВС России и репортаже украинских СМИ», — говорится в материале.
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РФ имеет право указывать, какие войска могут быть на Украине
Профессор Малинен: РФ вправе указывать, какие войска могут быть на Украине
28 марта 2025, 15:45

Фото: iStock/IherPhoto

Россия имеет право указывать, какие войска могут находиться на территории Украины. Об этом пишет профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.
«Россия может указывать, какие войска можно вводить на Украину, и, если ваши военные прибудут, они станут законными военными целями», — написал Малинен в соцсети X.

Он считает, что миротворческая миссия на Украине должна быть организована под мандатом ООН.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении отправить на Украину «силы сдерживания», несмотря на позицию РФ. При этом он не уточнил, как именно будет функционировать миссия и на каких основаниях она войдёт на Украину.

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