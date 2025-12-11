ВС России перехватили переговоры ВСУ с угрозами солдата в адрес командира
Солдаты Вооруженных сил Украины, оказавшиеся в сложной ситуации под Купянском, выразили недовольство командованию.
Они угрожают расправой своему руководству за отсутствие поддержки, провизии и медицинских препаратов. Запись радиоперехвата попала в распоряжение ТАСС. На ней слышен разговор командира батальона с позывным Макет и главы группы Каштан.
«Сколько вы еще нас тут будете держать? Еды нет, раненых много, перевязывать нечем. Где посылка? Что мне твое "подержись"?», — говорит один из солдат.
Ситуация свидетельствует о проблемах с обеспечением бойцов на передовой. Их отправили для выполнения различных задач, включая диверсии, однако операция оказалась неудачной. Теперь боевики требуют помощи и угрожают разоблачить командование за оставленное положение.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.