ВС России перехватили переговоры ВСУ с угрозами солдата в адрес командира

11 декабря 2025, 07:55

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Солдаты Вооруженных сил Украины, оказавшиеся в сложной ситуации под Купянском, выразили недовольство командованию.





Они угрожают расправой своему руководству за отсутствие поддержки, провизии и медицинских препаратов. Запись радиоперехвата попала в распоряжение ТАСС. На ней слышен разговор командира батальона с позывным Макет и главы группы Каштан.





«Сколько вы еще нас тут будете держать? Еды нет, раненых много, перевязывать нечем. Где посылка? Что мне твое "подержись"?», — говорит один из солдат.