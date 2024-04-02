Стало известно, сколько украинцев готовы сражаться в рядах ВСУ

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Всего около 8% украинских мужчин готовы вступить в ряды ВСУ для участия в боевых действиях. Такие данные приводит издание «Украинская правда» со ссылкой на президента Киевского международного института социологии Владимира Паниотто.
«По нашим оценкам, готовых брать в руки оружие примерно 8% (украинцев – ред.) по отношению ко всем категориям. Часть из них может сказать о готовности, но реально этого может не происходить», — рассказал Паниотто.
При этом он подчеркнул, что многие граждане Украины готовы переводить денежные средства для ВСУ или стать волонтерами, однако конкретную цифру он не уточнил.
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Элина Позднякова