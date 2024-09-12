Стало известно, сколько времени ушло на освобождение Пречистовки от ВСУ

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Армия России освободила Пречистовку на Угледарском направлении всего за четыре часа. Об этом рассказал старшина первого взвода отряда «Шторм» с позывным «Азик», его слова передает ТАСС.
Он пояснил, что подразделения ВСУ не были готовы к обороне и не долго оказывали сопротивление.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что военнослужащие морской пехоты Тихоокеанского флота группировки «Восток» провели успешную операцию по освобождению населенного пункта Пречистовка в ДНР, тогда ВСУ в спешке покинули населенный пункт.
Операция началась на рассвете, когда 15 штурмовых групп морпехов, поддерживаемые танками Т-80БВ, вошли в поселок. Танки первыми пробили проходы в минных заграждениях и подавили огневые точки противника.
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«Мы заходили на броне, заходили очень быстро. Противник не ожидал, что придется обороняться именно сейчас, пытался огрызаться, но не долго. Весь бой занял не более четырех часов», – рассказал российский боец.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что военнослужащие морской пехоты Тихоокеанского флота группировки «Восток» провели успешную операцию по освобождению населенного пункта Пречистовка в ДНР, тогда ВСУ в спешке покинули населенный пункт.
Операция началась на рассвете, когда 15 штурмовых групп морпехов, поддерживаемые танками Т-80БВ, вошли в поселок. Танки первыми пробили проходы в минных заграждениях и подавили огневые точки противника.
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Элина Позднякова