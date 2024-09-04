При освобождении Пречистовки российскими силами ВСУ спасались хаотичным бегством

Видео: Минобороны РФ
ВСУ спасались хаотичным бегством, когда армия России освобождала Пречистовку в ДНР. Кадры публикует Минобороны РФ.
«При освобождении населенного пункта Пречистовка Донецкой Народной Республики подразделения 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ спасались хаотичным бегством, бросив оружие и боеприпасы на передовых позициях», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Массовое бегство украинских военных зафиксировали бойцы подразделения БПЛА 40-й отдельной бригады морпехов. Уточняется, что боевики ВСУ ушли в сторону Золотая Нива-Шахтерское.
Напомним, 4 сентября стало известно, что под контроль Вооруженных сил РФ перешли населенные пункты Карловка и Пречистовка в ДНР.
Читайте также:
ВСУ бежали из укрепрайона у Невельского, ВС РФ окружают Угледар: последние новости СВО
Появились новые кадры штурма села Урожайное в ДНР
ВС РФ нанесли ракетный удар по местам хранения крылатых ракет ВСУ
Элина Позднякова