Уехавшего в зону СВО свердловского экс-министра транспорта Старкова задержали

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Отправившегося на спецоперацию бывшего министра транспорта Свердловской области Василия Старкова задержали. Об этом пишет E1.RU.
Согласно сообщению, мужчину задержали и уже привезли Екатеринбург, где будут проведены следственные действия. Вопрос об аресте будет решаться 11 июля. При этом причина его задержания пока не уточняется.
Старков был министром транспорта в регионе с 2016 года. Однако 17 ноября прошлого года мужчина покинул свой пост и отправился в зону боевых действий на спецоперацию. Он также приложил к своему сообщению фото в военной форме.
Ранее стало известно, что при атаке FPV-дрона со стороны боевиков ВСУ получил ранение депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников.
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Старков был министром транспорта в регионе с 2016 года. Однако 17 ноября прошлого года мужчина покинул свой пост и отправился в зону боевых действий на спецоперацию. Он также приложил к своему сообщению фото в военной форме.
Ранее стало известно, что при атаке FPV-дрона со стороны боевиков ВСУ получил ранение депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников.
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Элина Позднякова