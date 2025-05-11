Стало известно содержание беседы Путина и Эрдогана

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Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, где обсудили предложение РФ о прямых переговорах с Украиной в Стамбуле. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.
Турецкий лидер поддержал российскую инициативу и заявил о готовности не только предоставить площадку для переговоров, но и посодействовать в организации переговоров ради достижения мира. В ходе беседы глава российского государства поделился впечатлениями о прошедших в Москве торжественных мероприятиях в честь 80-летия Победы и международных встречах в эти дни.
Уточняется, что президенты России и Турции выразили готовность к расширению проектов в различных областях.
Инициатива возобновить прямые переговоры была выдвинута российским лидером Владимиром Путиным во время пресс-конференции в ночь с 10 на 11 мая.
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Уточняется, что президенты России и Турции выразили готовность к расширению проектов в различных областях.
Инициатива возобновить прямые переговоры была выдвинута российским лидером Владимиром Путиным во время пресс-конференции в ночь с 10 на 11 мая.
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Екатерина Коршунова