Появились подробности об атаке дрона ВСУ на «ГАЗель» с людьми под Белгородом

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В селе Зозули Борисовского района Белгородской области произошел дрон-камикадзе атаковал автомобиль «ГАЗель», который перевозил сотрудников свинокомплекса «Агро-Белогорье».
Губернатор региона Вячеслав Гладков в своем блоге сообщил, что водитель попытался спасти пассажиров, остановившись у ближайшего укрытия, но дрон ударил по людям. По данным главы региона, один человек погиб, а девять получили ранения.
Telegram-канала Mash добавил, что инцидент произошел в районе, где ранее, 6 мая, также был совершен атака на автобусы, перевозившие сотрудников «Агро-Белогорья» ВСУ. Тогда пострадали более 40 человек, восемь из которых погибли.
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Артем Кузьмин