Стало известно, за что сражаются ВСУ в Курской области

Фото: istockphoto/Olena_Z
ВСУ сражаются за каждый метр на курском направлении, пишет «Лента.ру», приводя слова одного из боевиков запрещенного в России «Айдара»* Станислава Бунятова.
«Курское направление сейчас очень активно и насыщено боями, в основном пехота, но бывают случаи прямых контактных боев тяжелой техники», — сказано в публикации.Бунятов добавил, что российские военные пользуются всем накопленным опытом против украинских боевиков. Он отметил, что классическое лобовое истощение наиболее эффективно.
Бунятов резюмировал, что обе стороны ежедневно теряют бойцов, пока «вырисовывается» четкая линия боевого соприкосновения, где нет «пробелов».
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года с целью денацификации и демилитаризации республики.
Читайте также:
В Германии заявили о начале мирного процесса по Украине
Стало известно состояние удерживавшего опорник три недели бойца ВС РФ Алиева
Участник штурма аэропорта в Гостомеле рассказал о первых часах СВО
*Запрещенная в России террористическая организация
Никита Кротов